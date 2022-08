Limpiar canales a cielo abierto de Coatzacoalcos es labor de riesgo

Animales peligrosos y que podrían poner en riesgo la vida de los empleados municipales, son los que principalmente son encontrados durante las jornadas de limpieza de canales a cielo abierto que se realizan de manera constante en Coatzacoalcos.Así lo confirmó el director de Servicios Municipales, Moisés Echazarreta, quien destacó que los hallazgos son de serpientes, víboras y panales de avispa.Ante esta situación, detalló que se cuenta con suero antiviperino que en caso de una mordedura de víbora se aplica al agraviado.“Lo que más encontramos son serpientes, víboras, de ahí tenemos los nidos de avispas, esos son los dos críticos, para el caso de las víboras tenemos un suero antiviperino que en caso de urgencia se aplica, con los nidos de las avispas no las tenemos tan previstas porque al estar chapeando, limpiando, de repente con un árbol que éste bajo ahí está el nido”, dijo.Mencionó que en lo que va de año han atendido dos casos de nidos de avispa que atacan a los trabajadores que limpian los canales, afortunadamente no han sido de gravedad.Agregó que cuando ocurre este tipo de situaciones el llamado es a Protección Civil para que apliquen el protocolo correspondiente por avispas y abejas.“Vienen ellos realizan su actividad correspondiente y cuando terminan, nosotros continuamos con nuestras labores”, indicó.Por último, comentó que en las jornadas del fin de semana de limpiezas se busca que no queden la basura tirada al lado de los canales, pues inmediatamente personal de limpia pública tiene la instrucción de recoger los desechos.