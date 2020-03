Línea camionera prevé que disminuyan corridas a municipios de Altas Montañas

La gerente del Complejo Astro Xalapa, Pilar González, indicó que el servicio de las líneas de autobuses que maneja la empresa, las cuales sus corridas son principalmente de Xalapa hacia municipios de las altas montañas, continúan operando de manera normal. Sin embargo, previó que en los siguientes días la afluencia de usuarios podría disminuir.



Explicó que la empresa está garantizando altos estándares de higiene y limpieza dentro de sus unidades, así como en sus terminales, siguiendo los protocolos que han indicado las autoridades sanitarias como medidas para la prevención del coronavirus.



“Acatar la disposiciones oficiales reglamentarias, enfocando el esfuerzo a través de la certificación de calidad de higiene y limpieza que tenemos. Eso queremos transmitir a los usuarios, que si bien entendemos es una situación complicada, tengan certeza del servicio. Somos gente prometida, tranquilidad, pertenecemos a un grupo apegados a todas las indicaciones y redoblando esfuerzos en prácticas higiénicas indicadas”, agregó.



Aseguró que por el momento, las personas continúan usando este transporte para trasladarse a la ciudad de Xalapa para trabajar o hacer algún trámite. No obstante, consideró que en algún punto la afluencia disminuirá, lo que podría afectar la economía no solo de esa empresa, sino de todas.



“Manejamos diferentes líneas, Astro Plus de Xalapa a altas montañas, a Córdoba, Orizaba, Huatusco, Totutla, Tlaltetela, Coscomatepec, no se han disminuido las corridas, la gente continúa viajando, al igual hay gente que no ha tenido necesidad de moverse pues se presenta una disminución, pero seguimos operando de manera normal”, dijo.



Asimismo, informó que el hotel que pertenece a la misma corporación, registra la cancelación del 80 por ciento de las reservaciones que se tenían para el periodo de semana santa.



Precisó que los empresarios esperan que una vez pase la crisis, el apoyo por parte del Gobierno con estrategias internas para hacer frente a la situación económica que se avecina.