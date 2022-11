Línea de autobuses se niega a realizar descuentos a estudiantes

Buenos días.Soy estudiante y me es muy difícil solventar mis gastos, tomo el transporte público más cerca y aun así debo caminar a mi casa unas cuantas cuadras. Hoy estoy muy molesto, ya que la línea de autobuses HOMEX-TEC no está tomando en cuenta la credencial para descuento de estudiante porque no les gusta como colocan el resellado en la escuela, ya van varias veces que sucede esto.En especial con el autobús número 579 sin placa, porque el señor dijo, y cito sus palabras "hasta que se vea bien". Hay estudiantes que siendo foráneos a veces no tenemos para el pasaje, pero lo que realmente molesta es el capricho de los conductores.Por favor, pido difundan esto para que sean reprendidos no solo por groseros, sino también por no seguir las reglas que ellos mismos estipulan.Gracias.