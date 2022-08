Listos, los 481 planteles de Coatzacoalcos para el regreso a clases

Al menos 481 planteles educativos de todos los niveles escolares volverán a clases este 29 de agosto en Coatzacoalcos, así confirmó la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Coatzacoalcos, Paola Cabrera.Reconoció que estas semanas han sido de mucho trabajo y capacitación por parte de directivos y docentes, para estar listos y preparados para recibir a los alumnos."Estas semanas han sido de mucho trabajo, de mucha capacitación, por parte de las escuelas que están tomando los comités técnicos, los consejos técnicos, de ahí se preparan para el regreso a clases, la recepción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso y los que ya están en los diferentes grados", dijo.Es por ello que ha habido coordinaciones entre padres de familias y directivos para poder optimizar recursos y tiempos y así hacer todos un buen trabajo.Respecto de la coordinación con dependencias de seguridad como la Policía o Tránsito, expresó que está siempre ha existido y los elementos los apoyan de acuerdo a las posibilidades."Es la coordinación que se lleva a cabo entre padres de familia y directores, sobre todo las asociaciones de padre de familia con ellos para una mejor optimización de los recursos que puedan obtenerse. Cada vez que nos vamos de vacaciones o receso escolar se hace una solicitud para precisamente preservar la seguridad, integridad de las escuelas, el trabajo colaborativo es continuo, realizan los rondines en medida de lo posible. Son demasiadas escuelas, pero siempre nos brindan su apoyo", reveló.Paola Cabrera mencionó además que están muy atentos del tema de las cuotas escolares, toda vez que en muchas ocasiones hay padres que no pueden pagar los montos.Ante esto, manifestó que los directores y directoras siempre tienen las puertas de sus oficinas abiertas para dialogar y llegar a acuerdos."Esas situaciones se dan dentro de las escuelas y se arreglan ahí generalmente, cuando no pueden dar aportación completa se llegan a acuerdos internos como hacer algún tipo de trabajos en las escuelas y así solventan estas partes. Las puertas de directoras y directores siempre están abiertas para estos temas. El objetivo es que los padres y directivos puedan establecer una coordinación de trabajo conjunta. He escuchado comentarios, estamos monitoreando", finalizó.