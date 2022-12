Llama ANTAC propuestas “de risa” a iniciativas de diputados sobre el tema carretero

Propuestas “de risa” son las que hacen diputados ante el desconocimiento de lo que hablan, indicó el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC), David Estévez Gamboa, al hacer referencia a la iniciativa de ley para limitar las horas de conducción de los operadores.Lamentó que los legisladores sólo hagan iniciativas sin conocer siquiera lo que hacen.Consideró que lo primero que debe hacerse en el tema carretero es lograr que el gobierno brinde la seguridad necesaria para que transportistas y ciudadanos en general puedan transitar con seguridad.Un segundo punto, abundó, sería el contar con sitios de descanso en donde los operadores puedan detenerse con la confianza de saber que no serán asaltados ni vandalizados, porque hoy en día se roban las unidades hasta en las propias pensiones de los paraderos.Comentó que en Estados Unidos hay paradores para los tractocamiones y los operadores pueden descansar ahí sin temor de que les vaya a ocurrir algo, pero aquí se tienen que estar escondiendo tanto de la delincuencia organizada como “de la uniformada”.Señaló que lamentablemente no tienen dónde descansar y para poder estar más o menos tranquilos algunos optan por pagar.Lamentó que los diputados quieran solucionar algo que no conocen, al menos se deberían tomar la molestia de conocer lo que es el transporte y sus problemáticas.