Llama Iglesia a decidir sin presiones en Revocación de Mandato

Además de ser miembros de la comunidad católica, los feligreses también son integrantes de la sociedad y, por esta razón, con la responsabilidad de participar en la vida política, señaló José Concepción Bautista Pérez, coordinador Diocesano de la Pastoral Social y Cáritas.Sin embargo, indicó que con relación al ejercicio Revocación de Mandato, que se desarrollará este domingo 10 de abril, debe ser “todo en aras del bien común y no de intereses personales, partidistas, grupales o ideológicos”.“En esta ocasión se presenta la oportunidad de participar en el ejercicio ciudadano de la revocación de mandato, inédito para muchos de nosotros. Sin embargo, conviene hacer alguna reflexión que nos ayude a tomar la decisión más sensata”, compartió.En primer lugar, dijo, “quienes promueven la revocación de mandato son los partidarios del gobierno en el poder y no la ciudadanía, y esto, además que de que no hay imparcialidad electoral, nos pone en un dilema: ¿Es revocación o ratificación? Según los especialistas la ley no es retroactiva, al presidente se le eligió para gobernar 6 años, desde el momento que tomó posesión, según lo marca la Constitución de nuestro país”.Asimismo, añadió que los obispos invitan a decidir, en un ambiente de oración, “si vamos a votar a favor de que continúe el presidente o si, por el contrario, queremos que deje el cargo”.“Se han dado muchas opiniones sobre este ejercicio, nosotros no queremos abonar más humo a la confusión, solo queremos decir que es nuestra responsabilidad cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, sin embargo, me parece que es un ejercicio innecesario, visto que la aprobación del presidente en turno es demasiado alta como para pretender que un ejercicio de este tipo vaya a removerlo del cargo”, atajó.“Los que profesamos la fe en Jesús muerto y resucitado, le pedimos en esta Semana Santa que reine entre nosotros la unidad, libertad y legalidad. Queremos que a México le vaya bien”, concluyó Bautista Pérez.