Llama IPE a Ayuntamientos deudores a firmar convenios; pasivo sigue en 200 mdp

La directora general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, informó que ya entraron en comunicación con los Alcaldes de los Ayuntamientos deudores, para tratar de firmar convenios de reconocimiento de este pasivo, que en general asciende a los 200 millones de pesos.Además, indicó que recién enviaron un oficio a las 137 Alcaldías incorporadas al organismo para que les remitan la documentación que por Ley les tienen que entregar y que se relaciona con el Presupuesto 2022, la plantilla laboral y su nómina.Enumeró que los “deudores mayores” son alrededor de 25 administraciones municipales, destacando en primer lugar Minatitlán con 24 millones de pesos, que provienen del 2017; seguido de Las Choapas, con 22 millones de pesos, por más años de adeudos; Ixtaczoquitlán, con alrededor de 16 millones de pesos y Altotonga con 7 millones de pesos.“Nos estamos acercando con los Ayuntamientos deudores, acabamos de tener una reunión con Altotonga que debe alrededor de 7 millones de pesos, quedamos con el Presidente Municipal de firmar nuestro convenio de reconocimiento de adeudos próximamente”, manifestó.Además, acotó que en un encuentro con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en la Estancia Garnica, le hizo llegar la relación de todos los municipios morosos, para que desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) los conminen a que se acerquen al Instituto y se puedan regularizar.La funcionaria estatal expuso que si el Ayuntamiento como patrón no entrega cuotas de aportaciones de manera quincenal o mensual, es decir, de manera oportuna, afecta los derechos de los trabajadores porque su cotización y su antigüedad no se reflejan en el IPE.“Esto impide que nosotros estemos de manera normal y de manera puntual con las prestaciones y los beneficios por Ley, no los podemos hacer si no hay una cotización que respalde eso”, puntualizó.Añadió que otras de las Alcaldías morosas son Cosautlán, Medellín y Paso de Ovejas, por lo que insistió en la necesidad de regularizar su situación con el Instituto; aunque destacó que en 2018, cuando asumió el cargo, el pasivo era de mil millones de pesos, que involucraba a los municipios y otros entes incorporados, logrando recuperar hasta ahora 800 mdp.“El Poder Judicial todavía tiene un adeudo de recargo, son 42 millones de pesos, no hemos podido concretar un convenio de reconocimiento de adeudo. De esos mil millones aproximadamente que encontramos de adeudos con el IPE, hemos recuperado 800 mdp, tenemos alrededor de 200 mdp todavía por recuperar”, destacó.Dijo que por la falta de pago se han presentado denuncias penales contra casi todos los Ayuntamientos y en el caso de los que firman los convenios de reconocimiento de adeudo, ese acuerdo se incluye como pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).“Acabamos de remitir toda la información al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) también para que nos ayude en esta cobranza, en las observaciones de Cuenta Pública 2021 que está empezando ahorita la fiscalización. Tenemos prácticamente denunciados a todos los deudores”, enfatizó Daniela Griego.En el caso de los Ayuntamientos que no han firmado el arreglo con el IPE, esas denuncias están firmes y las carpetas de investigación están integradas.“Insistimos mucho que los nuevos Ayuntamientos dejen en sus actas de entrega-recepción el tema del adeudo con el IPE y los pendientes que dejan administraciones pasadas, finalmente hay responsables y alguien tiene que asumirlo, tiene que haber sanciones y sobre todo tienen que cumplir a los trabajadores”, abundó.