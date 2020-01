Llama líder de electricistas a trabajar “con empeño” para mantener plazas

El dirigente de los electricistas, Víctor García Trujeque, indicó que el mayor reto y el “secreto” para este 2020 es trabajar con todo el empeño para mantener las fuentes laborales. Consideró que el panorama para este año que inician no es desesperanzador.



"Todos los años cuando se organiza uno y cuando da uno todo para servir a la empresa, por supuesto que nos tiene que ir bien. En este 2020 nos tiene que ir mejor. Las autoridades federales no sólo han reconocido el trabajo de los electricistas, sino que aseguraron que lo seguirán apoyando y esto nos da seguridad".



Indicó que el año pasado se cumplió con las prestaciones a todos los empleados y en este año, dijo que el compromiso es seguirlo haciendo.



De hecho destacó que se tiene que ver de manera positiva el inicio de este año a la par que se tiene que poner todo el empeño trabajando, para que así no se rescinda el contrato a los empleados; de hecho destacó que el año pasado no se tocó una sola base sino que todas fueron conservadas.



Destacó que este año se buscará que se abran nuevas fuentes laborales, tal y como ocurrió en el 2019, pues a diferencia de otras empresas, en la Comisión Federal de Electricidad no se redujo en una sola fuente de trabajo la plantilla laboral, todas se conservaron, incluso se aumentaron.