Llaman a denunciar a Presidenta del Poder Judicial por negarse al retiro

El abogado e integrante del Movimiento por la Justicia, Tomás Mundo Arriasa, convocó expertos en Derecho a denunciar a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz.Afirmó que se puede proceder en contra de la togada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de que pidió y obtuvo una dispensa del Congreso local para seguir en el cargo.De acuerdo con la Constitución, los Magistrados deben retirarse una vez que cumplan los 70 años, sin embargo, Romero Cruz seguirá hasta el mes de noviembre, cuando concluye su periodo en la presidencia, con el permiso de la Legislatura.Mundo Arriasa señaló que en la fracción II del artículo 315 del Código Penal del Estado se establece claramente que Isabel Romero Cruz está incurriendo en ese delito, pues se establece que comete ejercicio indebido quien “continúe ejerciendo las funciones de su empleo, cargo o comisión habiendo dejado de tener ese carácter conforme a la ley”.Añadió que la fracción I del mismo artículo fija que comete el delito quien desempeñe o acepte desempeñarse como servidor público sin cumplir con los requisitos que exige la ley.El abogado advirtió que las dispensas del Congreso no pueden estar por encima de lo que marca la Carta Magna de la entidad, ni tampoco de lo que estipula el Código Penal.“La Constitución señala que los Magistrados no deben ser mayores a los 70 años; segundo, en el artículo 56 de la Constitución se señala que en las facultades del Poder Judicial se establece que la institución debe de ser garante de que se respeten la Constitución local y federal”, observóPor ello, Mundo Arriasa convocó a abogados a proceder penalmente, pues Romero Cruz no cumple con los requisitos para ser Magistrada y en consecuencia, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.Hay que señalar que, según el Código Penal, al responsable del delito de ejercicio indebido se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa de cincuenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización.“Hay que acudir ante la Fiscalía Anticorrupción; vamos a platicar al interior del Movimiento por la Justicia pero hago un llamado a una cruzada estatal para presentar denunciar en contra de la ilegal presidente del Tribunal Superior e impugnar todas las decisiones que firme a partir de que cumple los 70 años”, mencionó.