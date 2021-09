Llega nuevo coach a Halcones de Xalapa para hacer que retome vuelo

El presidente del Club Halcones de Xalapa, Ángel Morales Blanchet, dio a conocer la llegada del español Edu Torres como nuevo coach en jefe del equipo.Al mismo tiempo, agradeció el esfuerzo y compromiso del coach Brian Rowsom, quien hizo historia al ser el primer entrenador de la franquicia Halcones de Xalapa.Tras el resultado adverso, la noche del miércoles, tanto la Directiva como el coach Rowsom acordaron su separación y mantener una relación de amistad y compromiso por el avance del equipo xalapeño. Además de que ambas partes se desearon éxito en los proyectos personales.Ahora, quien tomará el mando del equipo, será el español Edu Torres, quien ya cuenta con experiencia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, al haber dirigido a Huracanes de Tampico.También dirigió en la Liga Española ACB a equipos como Andorra, León, Girona y Murcia. También cuenta con experiencia en el baloncesto latinoamericano al haber dirigido en Venezuela al equipo Guaiqueríes de Margarita.Edu Torres llega con el compromiso de dar los resultados positivos tanto a la Directiva, pero sobre todo a la noble afición xalapeña.Por ello, el nuevo entrenador ya viajará con el equipo, a dirigir desde el banquillo contra Dorados de Chihuahua en la serie que se abre este fin de semana.La Directiva reitera su compromiso, no sólo de brindar un show de entretenimiento y esparcimiento para toda la familia, sino también de que en este primer año, el equipo sea competitivo, protagonista y se entregue por completo en la cancha, en respuesta a cada aplauso, cada chiflido, cada matraca y cada bandera que es ondeada en apoyo a los Halcones de Xalapa.