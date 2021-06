Llegada de la Transformación a Boca del Río está en marcha: Nena de la Reguera

Con la presencia de las candidatas a la diputación de los distritos XVI y XII de la Coalición Juntos Haremos Historia, Lupita Tapia Hernández y Luz Baxzi García, así como de Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de Morena, Nena de la Reguera agradeció el apoyo brindado a su candidatura durante la campaña y aseguró que la llegada de la Transformación a Boca del Río está en marcha.



“Las encuestas están reflejando lo que parece inevitable: la llegada de la transformación a nuestro municipio”, expresó.



En ese sentido, la candidata reiteró ante los presentes sus propuestas de gobierno para lograr el bienestar social, el crecimiento económico y la tranquilidad de todos los boqueños.



“Austeridad republicana y eliminación de gastos superfluos del gobierno municipal para con ese ahorro fomentar el desarrollo económico, obra pública y los programas sociales. Para reactivar la economía convertiremos a Boca del Río en uno de los centros turísticos más importantes del Golfo de México; para apoyar a las boqueñas, implementaré el programa Mujeres emprendedoras.



“En materia de seguridad la creación de la Policía Municipal por cuadrante, que tendrá un tiempo de reacción inmediata no menor a 3 minutos y lo más importante, una coordinación real con la Guardia Nacional y con la Policía Estatal”, indicó.



Así mismo, la candidata reafirmó su compromiso de revocar la concesión para recuperar el agua de las y los boqueños.



“Voy a quitar la concesión otorgada para los servicios de agua potable con apoyo del Gobierno Estatal y Federal. Ya que la que tenemos está sucia y cara, si es que llega”, enfatizó.



En el mismo tenor, la candidata reconoció el apoyo de las candidatas a diputadas Luz Baxzi y Lupita Tapia, puesto que conoce la capacidad que tienen para cumplir con la encomienda de legislar a favor de las y los veracruzanos.



“Estamos convencidas de que sólo juntas podremos salir del bache en que nos metieron. Debemos tomar este impulso que la gente nos da para decir alto y fuerte: ‘es tiempo de las mujeres’, debemos ser las protagonistas del cambio”, exclamó.



Es por eso, que de la Reguera llamó a votar parejo, para que la conurbación logre el crecimiento para todos, no solo de unos cuantos.



“Vamos a ganar las elecciones el domingo 6 de junio próximo… pero no hay que confiarnos, todos debemos salir a votar, no podemos permitir que se compren voluntades, recuerden que ellos quieren que Boca del Río siga igual”, recordó.



La candidata manifestó que depende de la gente que el crecimiento llegue parejo para todas las colonias boqueñas, por ello, llamó a la ciudadanía a que participen en la jornada electoral y emitan su voto.



“De ustedes, de sus votos depende que el crecimiento parejo llegue a todos los rincones de nuestra ciudad, no más boqueños de primera y de segunda. No lo podemos permitir”.



Finalmente agradeció a las y los boqueños que le han brindado la confianza y el apoyo durante la campaña:



“Transformaremos Boca del Río con desarrollo parejo para todos. ¡Juntos haremos historia!”, finalizó.