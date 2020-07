Llegan a México cenizas de veracruzanos víctimas de COVID-19 en EU

Luego de una emotiva ceremonia de despedida que en la Catedral de San Patricio en Nueva York, presidió el Cardenal Timothy Dolan, en donde el Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino tocó “La Guadalupana”, “México lindo y querido” y “Las Golondrinas”, las cenizas de 245 mexicanos que sucumbieron a la pandemia del COVID-19 llegaron a la Ciudad de México durante la noche del sábado 11 de julio.



La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la SEDENA, mediante un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, realizó este traslado sin precedentes en la historia consular de México.



“El apoyo de nuestras fuerzas armadas fue fundamental para concretar esta misión. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su más amplio reconocimiento a los hombres y mujeres que participaron en este vuelo”.



El Director General de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, informó a través de un medio de comunicación de la ciudad de México que entre los restos se encuentran los de seis veracruzanos fallecidos por Coronavirus en Nueva York, que se suman a los otros 65 veracruzanos que han muerto por coronavirus en Estados Unidos, cuyos familiares solicitaron apoyo a la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado.



Comentó que de marzo a la fecha han traído los cuerpos de otros 30 fallecidos por enfermedades diferentes al coronavirus.



La información indica que “la mayoría eran originarios de municipios del centro y sur de Veracruz, de municipios como Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Martínez de la Torre, Xalapa, Cosamaloapan, Sayula, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Misantla”.



En la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York, los 245 mexicanos fueron despedidos como héroes, porque eran hombres de más de 60 años, con problemas previos de salud, que trabajaban mientras el resto de los norteamericanos guardaban cuarentena.





Al arribo en la Ciudad de México, funcionarios de la Cancillería reiteraron el más profundo pésame del Gobierno de México por el fallecimiento de nacionales mexicanos a causa de COVID-19 en Estados Unidos. Subrayaron que la red consular mexicana en ese país continuará apoyando a las familias que lo requieran, implementando esquemas de repatriación de cenizas. Asimismo, señalaron que diversas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaron esta repatriación con múltiples actores en Estados Unidos y México que coadyuvaron a su éxito.



En el acto también participaron representantes de gobiernos estatales, quienes apoyarán para el traslado de las urnas a su destino final en el que serán entregadas a sus familias durante los próximos días.



Un regreso doloroso: Cónsul de México en NY



En su colaboración de este domingo en El Universal, el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas, escribe que por distintas razones ha tenido viajes difíciles en su vida, “pero ninguno tan doloroso como el del día de hoy”.



“Un regreso de connacionales que de no ser por la intervención contundente y oportuna del gobierno federal por medio de la Cancillería y los gobiernos estatales, muy probablemente se hubieran quedado varados en distintas agencias funerarias, morgues y en el mejor de los casos, en las casas de los paisanos que viven en la periferia de Mahattan, esperando un mejor momento económico para enviar por otros medios las cenizas de sus fieles difuntos”.



El abogado reflexiona sobre “el sentimiento de orgullo de nuestra comunidad, ya que demostraron durante los momentos más difíciles del coronavirus, su disposición al trabajo en buena medida por necesidad, pero sin miedo a cumplir con sus deberes y responsabilidades para proveer a sus familias en NY y las de México, que tiene una gran dependencia de las remesas, que mes con mes, no dejan de hacer llegar a las distintas localidades y pueblos de donde son oriundos”.



“En segundo lugar, sobre lo injusto que es la desigualdad social, ya que han sido las comunidades hispanas y de afrodescendientes con menor capacidad económica, las más afectadas de todas las diásporas que residen en NY”.



“Claramente muchos de estos mexicanos fueron héroes invisibles y anónimos, porque con su trabajo diario estuvieron en la primera línea de fuego, dado que sus labores son consideradas esenciales, para que la ciudad funcione y sus residentes tengamos todo tipo de comodidades sin la necesidad de salir de la casa”.



“Fue en parte gracias a su valentía y esfuerzo que los hospitales colapsados y sobrepasados de enfermos, estuvieron limpios, que en las mesas había comida hecha por manos mexicanas, y las entregas a domicilio para surtir enseres o medicinas las hacían los nuestros”.



“El costo de su trabajo fue en muchos casos, pagado con sus vidas, dado que estuvieron más expuestos a las cadenas de contagios y obvio, al mismo tiempo, eran los más vulnerables por no tener seguro médico y en muchos casos, con enfermedades preexistentes”.



“Esta tragedia le ha arrebatado la vida a más de 1,500 mexicanos en los EU, de los cuales más de la mitad murieron en el área de NY”.



Al referir la ceremonia de la Catedral de San Patricio, el Cónsul comenta que “el evento nos recordó que sus cenizas se van a México, pero dejan en NY un ejemplo de trabajo, esfuerzo y muchas historias que permanecerán en nuestra memoria”.



“Mientras caminaba por el pasillo central de la catedral, con una urna en las manos, se oía de fondo al mariachi cantar: ‘México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí’. Y aquí los traemos, con respeto, decoro y la dignidad que merecen”, concluye el Cónsul General de México en Nueva York.