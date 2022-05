Llegan a Xalapa a exigir reconstrucción de 5 aulas demolidas en primaria de Tlacolulan

La asociación de padres de familia de la Escuela Primaria “Juana Pavón”, en Tlacolulan, exige la construcción de aulas, las cuales fueron demolidas a causa de las afectaciones de los sismos del 2017.Sergio Rodríguez, presidente de la asociación de padres de familia, señaló que aunque el contingente presente es del nuevo ciclo, el problema lleva ya más de 2 años.Declaró que tras los sismos del 2017, el plantel educativo sufrió daños en su integridad, por lo que decidieron demoler 5 aulas, sin embargo, no han sido construidas."Esas aulas que fueron ya demolidas, sufrieron daños, se estaban hundiendo, los techos se estaban colapsando. Se tuvieron que derrumbar porque no era una escuela (segura) para tomar clases", informó.En este sentido, reprobó la falta de espacio para tomar clases, ya que aseguró que la educación está mal y con la falta de aulas el problema empeora. Asimismo, expuso que las clases están siendo tomadas en la casa parroquial y en viviendas de padres de familia.El inconforme explicó que existía una matrícula de 300 alumnos pero con la falta de espacio, algunos optaron por inscribirse en escuelas de otras comunidades, dejando 233 alumnos en dicha primaria."Se han ido a las comunidades aledañas, tienen que gastar los padres cuando tenemos una escuela en la cabecera. Da pena que la cabecera municipal no tenga su escuela al 100 por ciento", comentóFinalmente, recalcó la exigencia hacia el Gobierno del Estado para la construcción inmediata de las aulas, pues sólo se ha construido la Dirección, la cual no funciona para la impartición de clases.