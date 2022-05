Llegan a Xalapa para presionar por liberación de Alcalde Electo de Jesús Carranza

Habitantes de varias comunidades del municipio de Jesús Carranza se manifestaron en la Capital para exigir la liberación de Pasiano “N”, candidato electo de este municipio, detenido inicialmente por ultrajes a la autoridad. Fueron acompañados por sus representantes legales, esposa y el diputado local Ramón Díaz Ávila.Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor del candidato, informó que la detención ocurrió el 30 de octubre del 2021, en un hotel en Acayucan, donde Pasiano estaba hospedado y luego de ser presuntamente sacado con violencia fue trasladado a la ciudad de Minatitlán.Expuso que posterior a esto, se le inició carpeta de investigación por el delito de ultrajes a la autoridad y aunque este delito ya fue invalidado, Pasiano “N” fue acusado por tentativa de homicidio.Añadió el 20 de abril le fue entregado al Gobernador de Veracruz un oficio firmado por el acusado donde se le informa la injusticia cometida."Hemos informado al Gobernador que esto es una injusticia, jurídicamente no hay pruebas en contra del ingeniero, más que el señalamiento de los policías ministeriales que lo detuvieron", agregó.Por otro lado, Manuel Baruch Culebro, habitante de la comunidad de Suchilapan, manifiestó que ante la anulación de las elecciones del 6 de junio, donde ganó el detenido con una diferencia de 58 votos, se hicieron elecciones extraordinarias el 27 de marzo, donde nuevamente ganó Pasiano “N”, esta vez con una diferencia de 577 votos.A lo anterior, declaró que con el fin de no afectar la imagen del candidato, han optado por no hacer tanto "alboroto" y tomar medidas pacíficas para solicitar la intervención del mandatario estatal para que sea liberado antes de la toma de protesta."Como ciudadanos de Jesús Carranza, hemos sido muy tolerantes, hemos sido pasivos pero en este momento la gente está descontenta y se nos puede salir de control y pueden tomar otras medidas como bloquear carreteras", advirtió.Finalmente, Ramón Díaz Ávila, diputado local por el Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de la persecución política que han denunciado diferentes partidos políticosEn este caso particular, en contra de las primeras órdenes de aprehensión que giraron en contra de 28 ciudadanos acusados por delito de ultrajes a la autoridad.Además, reiteró la advertencia por parte de los pobladores de Jesús Carranza, los cuales insisten en la liberación del candidato y pueda tomar protesta este 1° de julio."En reuniones que hemos tenido con algunos de ellos, nos han dicho si el primero de julio no viene Pasiano 'N' a tomar protesta, nadie nos va a controlar", recalcó.