Llegan alrededor de 70 tortugas a anidar a islas del Parque Arrecifal, en Veracruz Puerto

Alrededor de 70 tortugas son las que se tienen registro de que han arribado a anidar en las islas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), una cantidad promedio pero hay indicios de que la población de esta especie se está recuperando.A las islas llegan las tortugas carey mientras que a las playas regularmente arriban las de la especie lora. Actualmente hay nidos activos por eclosionar, refirió el director del PNSAV, Cristopher González.“Aquí anida la tortuga carey, normalmente en las islas del parque son las carey. El dato exacto no (se tiene) porque cambian cada día. Alrededor de 70 que es una cantidad promedio y ahorita ya no hay tantas anidaciones en cuanto a las hembras, pero sí hay nidos activos por eclosionar”.En las islas como la de Enmedio, se marcan los nidos porque solas las crías salen y se dirigen de regreso al mar, en el caso de las tortugas que llegan a desovar a las playas, se resguardan los huevos y una vez que eclosionan son liberadas.En esta temporada de anidación se han documentado nuevos lugares donde las tortugas depositan sus crías.“Hemos tenido nidos raros en lugares en donde antes no se encontraban por ejemplo en La Gallega, al norte del parque, encontramos 3 registros de nido que los pescadores reportaron que incluso está buenísimo el dato, lo que quiere decir que la población se está recuperando y están encontrando nuevos lugares para anidar”.Dado que en las playas cada vez es más común ver tortugas desovando se pide a la población no acercarse y dar aviso a los elementos de Protección Civil para que se dé aviso al personal del Parque Arrecifal.