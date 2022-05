Llegan con Alcalde de Xalapa para acusar a funcionarios municipales

Integrantes del movimiento "Pueblos Unidos por Veracruz" se manifestaron esta mañana, cerrando temporalmente la calle Enríquez a la altura del Palacio Municipal en demanda de apoyos y malos tratos por parte de trabajadores del Ayuntamiento.El dirigente del movimiento, Juan Piedra, denunció que algunos apoyos se están dando únicamente por mérito político, como las despensas, las cuales no se están destinando a personas más necesitadas.En este sentido, exhortó a los funcionarios de la administración de Ricardo Ahued a manejarse en una política que se apegue a la del mandatario municipal y que "se pongan las pilas"."Necesitamos que sean derechos y que su administración, los colaboradores de Ricardo Ahued se pongan las pilas y en lugar de hacer cosas malas que hagan cosas buenas (...) Tenemos un buen hombre que es el Alcalde de Xalapa pero sus colaboradores no tienen ni siquiera la remota idea de cómo se está trabajando", dijo.Aclaró que son trabajadores de Obras Públicas y personal de seguridad del Palacio Municipal los que actúan de esta manera y los "tratan con la punta del zapato".Asimismo, solicitó que la documentación que ellos presentan ante el Ayuntamiento no se manden a otras dependencias, ya que no corresponde a lo que en la documentación se solicita y entorpece el proceso.Inmediatamente fueron atendidos por el munícipe, quien mencionó que "se le dará un jalón de orejas" a los trabajadores acusados.