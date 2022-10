Llegan desde Ayahualulco a exigir salida del Alcalde y que se nombre Concejo Municipal

Esta tarde se manifestaron en Plaza Lerdo pobladores del municipio de Ayahualulco para exigir que se revoque el poder a “los hermanos Morales”, pues señalan que en sus hasta ahora 9 años en el poder impera la corrupción, la falta de obra pública y el abuso.Expusieron que acudieron al Congreso del Estado pero se retiraron para concentrarse en la Plaza Lerdo por una supuesta agresión por parte de otros pobladores.“Fuimos al Congreso y no nos recibieron porque aún no se presentaban los diputados. Pero ya no nos mantuvimos ahí porque fuimos agredidos por la gente de choque. Es la misma gente que le pegó al Regidor. Los mandaron directamente a provocarnos pero no somos acarreados, nos cooperamos para pagar el autobús, nadie (nos) paga el autobús. No venimos a agredir a nadie. Nosotros estamos en un movimiento pacífico por el pueblo, porque queremos que se acabe la corrupción”, dijo Ismael Rosas Peña.El ciudadano inconforme recriminó la falta de obra pública en el municipio, la cual, sostuvo siempre se hace en partes.“La carretera no sirve, está en mal estado. Hay una obra que iba a ser un hospital que López Obrador llamó ‘el elefante blanco’ que jamás se ha terminado desde la administración de Abundio Morales Rosas. Por eso se manifiesta la gente, pero se manifiesta pacíficamente, no venimos a agredir a nadie. Ahorita venimos a pedir que el Congreso haga historia en el municipio dando fin a la corrupción, al nepotismo, al autoritarismo y a la dinastía de los hermanos Morales que están acabando el pueblo”, comentó.Entre las presunta irregulares en la actual administración municipal, señaló que las únicas 3 empresas a las que se les han asignado contratos para diferentes obras son propiedad de dicha familia, pero que operan con prestanombres.“Desgraciadamente en Ayahualulco están haciendo una obra con un material que para la tierra que tenemos, que es húmeda, no sirve. Porque van colocando de piedra en piedra. Están poniendo de ese material porque tienen una empresa en La Joya que de ahí mismo traen el material. Es una calle que no va a servir porque ahí por el suelo, que es húmedo, debería llevar cemento e hidráulico”, expuso.Refirió que Ayahualulco lleva alrededor de 9 años bajo la administración de diferentes miembros de esta familia, por lo que arribaron al Congreso pedir que se nombre un Concejo Municipal y que ayuden para acabar con la corrupción en dicho municipio.