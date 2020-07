Llegan tarde medidas del Gobierno Estatal para disminuir contagios de COVID-19

Para la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, llegó “un poquito tarde” el decreto del Gobierno del Estado que contiene las medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Y anunció que, el lunes de la próxima semana, en el municipio se implementarán nuevas medidas preventivas y estrategias para contener la propagación del virus, aunado a ello, los filtros sanitarios se instalarán en otros puntos del territorio.



Dijo celebrar que se haya emitido dicho acuerdo, sin embargo, señaló que las medidas se debieron implementar dos o tres meses antes.



“Pero qué bueno que ya lo están implementando, qué bueno que podemos estar a tiempo de tomar medidas severas para contener la propagación del virus”.



Manifestó que el semáforo epidemiológico en todo el país está en luz roja, los casos, contagios y muertes siguen creciendo, por lo que se está en la etapa de que ya no se debe dudar de la existencia del virus SARS-CoV-2.



Expuso que todos tienen algún familiar, un amigo, un conocido, alguien que ya se enfermó en alguna parte del país o alguien que ya murió, “ya no debe haber duda de que esta terrible enfermedad existe”.



Agregó que llegó el momento de actuar con responsabilidad social para que al salir de casa se use el cubrebocas y al regresar cambiarse de ropa y lavarse perfectamente antes de estar en contacto con los familiares.



“Si se puede adquirir una mascarilla plástica, hacer todo lo humanamente posible por no exponernos y ponernos en riesgo y tratar de movilizarnos muy poco o nada, tratar de estar en casa y los que tenemos la necesidad de salir a trabajar, hacerlo con las mayores medidas preventivas”.