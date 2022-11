Llegarán grandes empresas, veracruzanos podrán ser sus “directivos y ejecutivos”

Veracruz cerrará el 2022 con la inversión más grande en su historia, superior a 120 mil millones de pesos por parte de tres empresas transnacionales, lo cual detonará el progreso en varias regiones de la Entidad y abrirá las puertas de nuevas fuentes de empleos a sus habitantes, reveló el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Enrique Nachón García.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó que esto fue posible gracias al liderazgo del titular del Ejecutivo estatal.En ese sentido, recordó que la empresa canadiense TC Energy Corporation, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevará a cabo la construcción del gasoducto desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos para alimentar el proyecto del Istmo de Tehuantepec y posteriormente a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, en el que se invertirán 90 mil millones de pesos.Además, la empresa Braskem-Idesa destinará 8 mil millones de pesos más para crear una planta más, la cual será la primera en un polo de desarrollo del proyecto del Istmo de Tehuantepec.La tercera inversión histórica es de la cervecera Constellation Brands en el Puerto de Veracruz, donde se prevé una derrama de mil 300 millones de dólares (aproximadamente 25 mil 740 millones de pesos).Nachón García sostuvo que además de atraer a estos inversionistas, se han abocado a fortalecer las micro y pequeñas empresas y a quienes tienen una idea, a lograr materializarla."Acompañarlos en el plan de negocios, desde la idea hasta la formalización, generar su imagen institucional, sus códigos de barra, es decir, poner su producto listo para comercializar y llevarlo hasta la certificación del Programa Hecho en Veracruz, para que sean proveedores de una gran empresa como las que señaladas."Pero no nos quedamos ahí, tenemos que ser muy competitivos, vienen estas grandes empresas y tenemos que darles oportunidad a los veracruzanos de ser los empleados, los directivos, los ejecutivos de estas empresas; entonces una vinculación muy estrecha con todo el sector académico para ir canalizando los requerimientos de personal de estas grandes empresas y que salgan capacitados con estos enfoques que nos dan las empresas", dijo.Nachón García se dijo "muy contento" de formar está vinculación y engrane entre inversionistas, academia y personal para lograr desarrollar la Entidad.Ante el panorama económico mundial que se vive y la posible recesión que viviría Estados Unidos, el titular de la SEDECOP afirmó que están pendientes de esta situación y de las exportaciones para ver cómo pueden generar que la producción que se destinaba a un mercado internacional, no se vea afectada.Por el contrario, expuso que se busca que en todo caso se consuma en Veracruz y el país, reiterando su optimismo a que al cierre de 2022 y durante el próximo año le irá mejor a la economía veracruzana."Estamos en un mundo global, tenemos que actuar rápido, pensar rápido, comunicarnos rápido para poder poner los mitigantes a estos riesgos que se ven y poder distribuir nuestros productos de otra forma", insistió.El integrante del Gabinete de García Jiménez reafirmó que Veracruz está preparado para afrontar este panorama, y lo hará fomentando el mercado local y prepararse para además de exportar, se atraigan más inversiones."Con el proyecto del Istmo de Tehuantepec estamos poniendo los ojos del mundo en Veracruz y yo creo que sin duda va a ser el desarrollo industrial más importante del Continente porque el mercado natural del Golfo de México es el Este de Estados Unidos y Europa, pero ahora con el programa de Itsmo de Tehuantepec en el sur de México con la sida en Salina Cruz, Oaxaca se nos abre el mercado del oeste de EEUU y el mundo asiático, que no teníamos en una visión de cercanía", dijo.Enumeró que hay 22 empresas interesadas en instalarse en esa zona, debido a los beneficios fiscales que recibirán, lo que les permitirá importar materia prima, transformarla y exportar productos terminados."Beneficios fiscales, por el ejemplo en los Impuestos al Vapor Agregado (IVA) y sobre la Renta (ISR), y les permite tener un ahorro importante que en los impuestos de importación y exportación y serían mucho más competitivos en sus productos en cualquier parte del mundo y podrían transitar a cualquier parte del mundo", aseveró.Enrique Nachón expuso que desde la llegada de la actual administración se han buscado fortalecer la identidad de Veracruz e impulsar el orgullo de ser veracruzanos, por eso se tenía que hacer notar eso en los productos fabricados aquí."Nuestros productos son muy bien recibidos, entonces esta marca Hecho en Veracruz es el fin del proceso del acompañamiento y transmisión de conocimientos y vinculación que hacemos en la secretaría, en donde ya tenemos a más de 300 empresas certificadas y casi 900 productos certificados", puntualizó.Adicional a la vinculación con empresas nacionales e internacionales para que vendan sus productos con ellos, refirió que ya cuentan con la tienda electrónica 100 % subsidiada por el Gobierno del Estado, en la que le prestan logística, operación, administración, venta y envío a los pequeños productores, sin que se les cobre una comisión por ello."El Gobierno del Estado se lo subsidia al 100%, entonces un artesano o un pequeño productor que tiene un producto que vale 100 pesos, ese dinero se lo damos íntegro, es un proyecto que nos da fortaleza e identidad", afirmó.El funcionario estatal invitó a todos los veracruzanos que tengan un producto o servicio y que quieran ser parte de la marca, que se acerquen a la dependencia a su cargo.Después de exponer que en la Secretaría de Desarrollo Económico tienen dos procesos sustantivos "infinitos", explicó que ello les permite saber qué hacer y "no perderse en el camino" cuando una empresa o emprendedor llega a pedir apoyo."¿Por qué es infinito?, porque no es un proceso lineal, no es de que va a la mitad y ya nada más le dan la mitad del acompañamiento, no, es en un círculo, que es un proceso infinito, y siempre estaremos acompañando y siempre estaremos renovado y siempre estaremos buscando cómo mejorar sus productos, sus servicios, su imagen y todo", precisó.Adicionó que es importante que los productores veracruzanos aprovechen estos conocimientos y enlaces público-privados que tienen para ofrecerles."Tenemos reuniones muy frecuentes con embajadores de distintos países, en donde estamos abriendo mercados a estos productos hechos en Veracruz. Este año, por ejemplo, 32 empresas más acudieron a nosotros, pudimos apoyarlas certificándolas con esquemas de calidad específicas de mercados como en la Certificación Halal, por ejemplo, para el mercado musulmán".De igual modo, dijo que estas empresas acumulan mil millones de pesos en ventas en el extranjero, algo que no obtenían porque anteriormente no se dedicaban exportar.Luego de asegurar que los objetivos que se fijaron para el 2022 se han ido cumpliendo "con mucho gusto", el secretario explicó que tuvieron que actualizar los indicadores que se tenían previamente en el Plan de Desarrollo Económico, debido a que las metas sexenales ya se cumplieron."Ya nos habíamos rebasado, entonces tenemos que ir actualizarnos para exigirnos", comentó el funcionario estatal.Enrique Nachon aclaró que para el próximo año se fortalecerá lo que ya se logró hasta ahora, más allá de generar nuevas propuestas que pudieran hacer que se "pierdan en el camino"."No querer cambiar o tomar otro rumbo, hoy tenemos estos cuatro ejes como son el fortalecimiento de los mercados locales, la competitividad en cuanto al desarrollo del talento Veracruzano, del marco legal, la exportación o ampliar la gama del mercado internacional y la atracción de inversión son los cuatro ejes que no debemos de distraernos, debemos de seguir focalizados en ellos", reafirmó.Finalmente y ante el riesgo que vive la economía mundial, sugirió a los veracruzanos estar atentos y saber "administrar" la información, preguntar las dudas que se tengan con relación al mercado internacional y las posibles afectaciones, o ver si es mejor diversificar sus productos y fortalecer el mercado local.