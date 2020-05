Llegarán recursos “extra” para Veracruz; Federación pide austeridad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) repartirá de forma directa 60 mil millones de pesos para las entidades del país, incluyendo Veracruz, recursos que son adicionales a sus presupuestos de 2020.



Lo anterior lo confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que las reglas de operación marcan que los recursos se entreguen en diferentes pagos, pero se autorizó la entrega en una sola exhibición del Fondo de Contingencia para los Estados.



Sin embargo, en su conferencia matutina, el Ejecutivo Federal pidió a los gobernadores un plan con medidas de austeridad para superar la pandemia.



“Que los gobiernos municipales, estatales, den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad y van a ahorrar mucho, como se está haciendo el Gobierno federal”, propuso.



El Presidente fue cuestionado sobre el endeudamiento de estados, tal es el caso de Jalisco, cuyo Congreso autorizó al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, contratar deuda por seis mil millones de pesos.



López Obrador subrayó que es preferible no recurrir a la contratación de créditos porque son pasivos que se heredan a los próximos gobiernos.