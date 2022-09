Lleno total para el concierto “¡Viva México con la OSX!”, este jueves en Sala Tlaqná

En redes se dio a conocer que están agotados los boletos para el concierto que ofrecerá la OSX bajo la batuta del maestro José Guadalupe Flores, este jueves 15, noche de estreno en Xalapa de “Rapsodia para un Mariachi”, original del maestro José Hernández, director del Mariachi “Sol de México”, autor de los arreglos especiales para esta noche, en que estará presente.Recién desembarcado del avión que lo trasladó de California al puerto de Veracruz, el maestro José Hernández, pidió ir a tomar su “cafecito” en la tradicional cafetería de La Parroquia, donde saludó al público desde las redes.“Es un placer, un honor de estar en Veracruz, con mi gran amigo el maestro Iván Velasco, que me está haciendo el favor de interpretar mi música junto con el Mariachi (Universitario de la UV) y con la gran Sinfónica de Xalapa. Estamos aquí, emocionados, me acaban de decir que están agotados los boletos de entrada. Va a ser una noche muy bonita en la celebración de nuestras fiestas del 15 de septiembre. Muchas gracias Veracruz, estamos con todo nuestro corazón aquí.”El maestro Iván Velasco no perdió la oportunidad para invitar al público a la charla previa al concierto, con la participación de la maestra Carla Givette Loeza, integrante del Mariachi de la Universidad Veracruzana; así como del maestro Adelfo Sánchez, violín segundo de la OSX; y del maestro José Hernández, Director del Mariachi “Sol de México”.Como oportunamente publicamos, el concierto no iniciará en el tradicional horario de las 20:30 horas, sino a las 19:00 horas desde Tlaqná, Centro Cultural. Antes tendrá lugar la charla previa, a realizarse desde el Lobby de Tlaqná a las 18:30 horas.