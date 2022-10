Llevan a Alcalde de Orizaba reclamos por inundación de parcelas en Atzacan

Pobladores del Ejido Santa Ana Atzacan, quienes se han quejado de anegamiento en sus parcelas, producto del taponamiento que hizo Orizaba tras construir el vaso regulador en la laguna de El Chirimoyo, se reunieron con el alcalde Juan Manuel Diez Francos y aunque no llegaron a una solución, mañana se hará un recorrido en la zona afectada.En entrevista el señor Paulino López Anzures, uno de los afectados, dijo que tras dialogar con el munícipe durante una hora 44 minutos, se determinó que mañana se hará un recorrido en la zona afectada, pues aún insiste la autoridad que Orizaba no ha causado ningún problema.'Participamos en la reunión, el alcalde y seis personas de mi comisión, entre ellos dos abogados que vienen de Xalapa y tienen mucha experiencia, pero no llegamos a ningún acuerdo pero mañana iremos al campo directamente, es que se evaden algunas cosas".Indicó el entrevistado que dejó en claro al la primera autoridad de Orizaba, que es necesario tener cabeza fría para resolver este problema que está provocando la pérdida de cultivos en 23 parcelas.'Queremos soluciones al problema; los pobladores de Orizaba, Atzacan y Mariano Escobedo son humanos igual que nosotros por eso necesitamos una solución".Destacó que mañana se demostrará que el agua en las cunetas y los escurrimientos los echan a las parcelas. Agregó que esto requiere una solución urgente, por ahora ya se dio el primer paso y la próxima audiencia que tengan con Diez Francos, dijo que pedirán la presencia de los titulares de CONAGUA y de CAEV".Vamos a decirle si no quieren venir el de Conagua y de CAEV, que el gobernador venga y nos atienda aquí, aunque dicen que no viene a Orizaba pero ahora el pueblo lo va a pedir".Es de recordar que el arroyo para cauce de aguas pluviales, que proviene de Mariano Escobedo pasa por Atzacan, pero debería de tener su cauce natural hacia el vaso regulador de la laguna de El Chirimoyo en Orizaba, sin embargo está siendo bloqueado totalmente por vecinos colindantes de Pluviosilla.Razón por lo cual con esa obstrucción desemboca sus heces fecales contaminando directamente las parcelas del Ejido Santa Ana, pero también el agua las ha inundado.