Llevan al Congreso protesta contra el “déspota” Director del CECYTEV

Extrabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV) que afirman haber sido despedidos de forma injustificada se manifestaron afuera del Congreso local para acusar al director de la institución, Javier Baizabal Cordero, de incurrir en 50 despidos injustificados.



Reprocharon que ninguna autoridad estatal ha revisado el trabajo y las presuntas arbitrariedades que comete el directivo.



Al enterarse este miércoles que acudió al Palacio Legislativo, los extrabajadores optaron por manifestarse afuera del recinto.



“Pedimos respeto a nuestros derechos laborales y humanos; el Director General desafortunadamente es una persona que denigra a la mujer, es una persona déspota”, acusó una de las manifestantes.



Afirmaron que fueron despedidos “por capricho”, pues Baizabal Cordero está asumiendo atribuciones que no le corresponden y quiere el camino libre.



Detallaron que algunos despedidos llevaban hasta 20 años de servicio y únicamente les notificaron que quedaron fuera del CECyTEV sin ningún argumento.



“Nos manifestamos aquí porque el señor acudió el recinto. Queremos ser escuchados y nos permitimos venir a manifestarnos de manera específica”, añadió otro manifestante.



Los afectados eran de la Dirección General, así como de planteles en municipios como Vega de Alatorre, Otatitlán, Medellín de Bravo, Huayacocotla, Tres Valles y Tuxtilla.



“Hemos acudido a las autoridades, desafortunadamente no nos dan solución y solamente nos dicen que nos van a apoyar, que nos van a atender y no pasa nada. El director los tiene engañados”, acusaron.