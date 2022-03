Hola, buena tarde.Pido apoyo a través de su medio dar a conocer que en el fraccionamiento Sipeh Animas no tenemos agua desde el día viernes 18 de marzo.Vecinos de esta zona hemos llamado varias veces a CMAS y no dicen que reconectarán el servicio pero es la fecha en que no lo ha hecho, y necesitamos del vital líquido.Ojalá que publicando mi denuncia hagan caso y puedan reestablecer el servicio potable.Muchas gracias por el espacio y el apoyo.