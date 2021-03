Al Calor Político:



El municipio de Emiliano Zapata no apoya a El Lencero. El pueblo lleva un mes y una semana sin agua, no hay apoyo de pipas de agua, en el municipio no te atienden, nunca tienen tiempo.



La respuesta de las personas responsables de bombear el agua es que no se pagó la luz, adeudan mucho dinero y como tal no se puede bombear agua.



Es muy difícil vivir así, muchos vecinos optan por irse a vivir a otros municipios y pedimos ayuda al Presidente Municipal para que de inmediato nos apoye con el bombeo del líquido.



Gracias.