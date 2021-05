Llueven críticas a los ausentes a debate del OPLE entre candidatos por Xalapa Rural

“No le fallaste al debate, le fallaste a todas las mujeres y hombres que querían escuchar tus propuestas”, le recrimina un candidato a la abanderada de la alianza “Veracruz Va”, Lilian del Carmen Cerecedo, mientras que otro más le cuestionó a Ana Miriam Ferraez, de la coalición Morena-PT-PVEM, qué hizo con la comisión de género en la actual legislatura, esto, durante el debate organizado por el órgano electoral.



Con la ausencia de 4 de los 10 candidatos a diputados locales por el distrito XI Xalapa Rural, se llevó a cabo el debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, dentro de las actividades del proceso electoral 2020-2021, donde se desarrollaron los temas: Economía y empleo, seguridad y justicia, así como derechos humanos.



Sin embargo y ante la negativa de algunos de los candidatos por asistir a los ejercicios democráticos, dos de los abanderados no perdieron la oportunidad para recriminar su inasistencia a las candidatas de las coaliciones que se generaron en la entidad para este proceso electoral.



“Me da pena que la candidata de ‘Va por México’ no se haya presentado después de su reto, siendo mujer; lo que le interesa realmente es competir, se sienten seguros por sus estructuras”, expresó Said Tanos Salas de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la candidata panista Lilian Cerecedo, quien con el argumento de “estrategia” no se ha presentado a estos ejercicios.



De igual modo, Pedro Córdoba Castillo, del partido Cardenista, pidió cuentas a la candidata morenista que busca reelegirse, sobre sus resultados como actual diputada local.



“Ana Miriam Ferraez, faltaste. Tuviste en el Congreso el área de género, ¿qué hiciste en estos años? Me hubiera gustado escuchar”.



Y es que a este debate no asistieron Lilian del Carmen Cerecedo de la alianza PRI-PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez Centeno de Morena-PT-PVEM, así como Francisco Javier Vásquez Ortega de Fuerza por México y Alberto Rosendo García del Partido Encuentro Solidario (PES).



Por tanto, el encuentro se sostuvo entre Raquel Pérez Francisco de Todos por Veracruz (TXV), Alejandro de la Madrid Trueba de Unidad Ciudadana (UC), Giovanni Arcos Marines de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Cordoba Castillo del partido Cardenista, Armando Rivero Fortuna de Podemos y Said Tanos Salas de Redes Sociales Progresistas (RSP).