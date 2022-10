Llueven quejas en Cosoleacaque por irregularidad en suministro de agua

Mientras son varias las colonias de Cosoleacaque donde desde hace varios meses las personas sufren diariamente por el abasto de agua, el titular de la Comisión Municipal del Agua, Julián Alor Castro, no ha explicado cuando se restablecerá el servicio y el alcalde Ponciano Vázquez tampoco ha afrontado esta problemática, expresaron colonos afectados que exigen el abasto del vital líquido.Son docenas de familias de las colonias Sagrado Corazón, Barrio Segundo, y la José F Gutiérrez, cuyos habitantes señalan que desde que se municipalizó el servicio, éste ha ido de mal en peor.Cabe recordar que fue el 29 de abril del 2022, cuando el alcalde Ponciano Vázquez Parissi dio a conocer la municipalización del agua, y que las oficinas de CMAS estarían en la parte baja del Ayuntamiento.Sin embargo, desde esa fecha y hasta la actualidad continúa el desabasto y las familias no tienen respuesta de las autoridades de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) quienes incluso no han realizado declaraciones al respecto, por órdenes de la Presidencia Municipal.La población espera que Julián Alor Castro, encargado de CMAS, les dé a conocer las probables soluciones para que el servicio vuelva a su normalidad, incluso, información sobre los tandeos.Aunque los ciudadanos siguen acudiendo a realizar el nuevo contrato en Cosoleacaque, siguen sin servicio de agua, y se ven en la necesidad de acarrear agua en cubetas, o pagando para que les llenen los tambos, ya que mujeres embarazadas, adultos de la tercera edad y niños necesitan de este servicio.En el caso de la escuela primaria “Carlos A. Carrillo” y el Jardín de Niños “Chichonal”, los empleados de aseo acarrean agua para los baños para mantenerlos limpios y con ello evitar problemas de salud entre los menores.