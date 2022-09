Lluvias dañan líneas de TELMEX en zonas serranas de Veracruz

El secretario general de la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Ignacio Ramírez, dijo que las lluvias intensas que se han registrado en la zona han dejado severos daños en algunos equipos de las líneas de TELMEX, en gran medida en municipios serranos.Indicó que en las zonas urbanas son atendidas las afectaciones de manera inmediata, por ello son las menos, pero en la región rural ahí es más complicado el restablecimiento, pues se tiene que luchar contra los deslaves y derrumbes.En este sentido explicó que en la zona urbana entre un tres a un cinco por ciento son los usuarios que se ven afectados tras la lluvias, pero las reparaciones se realizan el mismo día, permitiendo que casi de inmediato tengan activas las comunicaciones.“Lamentablemente ahorita por las fuertes tormentas y lluvias que habido, en algunos puntos de la ciudad ha habido daños en equipos, pero inmediatamente la empresa manda a compañeros a trabajar sobre esa falla y queda resuelto el mismo día, en usuarios afectados yo diría que entre un cinco o un tres por ciento de toda la red telefónica".En el caso de las afectaciones de las zonas rurales, indicó que en ocasiones los deslaves impactan no sólo los caminos, sino también a la red de Telmex, pues al caer los postes, se vienen con ellos los cables de la red de fibra óptica, lo que daña los servicios de telefonía e internet.“Lo que nos está costando un poco más de problemas, son las redes en las zonas rurales de lugares como Soledad Atzompa, y Zongolica, por lo mismo de las lluvias ha habido deslaves, ha habido cierres de carreteras y también se daña la infraestructura de Teléfonos de México, en algunos de los casos la red que alimenta la fibra óptica va con los postes, se deslava el camino, se lleva los postes y se corta la comunicación, pero también ahí mandan a personal de nosotros para que se atiendan estos daños”.Y dijo que a eso se le agrega el hecho de que falta personal, ya que en la actualidad por parte de la empresa únicamente cuentan con 26 elementos en la Planta Exterior, que son quienes atienden las afectaciones y fallas.Por lo que dijo confía en que la empresa llegue a acuerdos que favorezcan la contratación de las plazas pendientes en beneficio de todos los usuarios. "Nosotros no podemos con todo el trabajo y que no nos queda de otra más que ver las empresas de tercero como es Carso”.