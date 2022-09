Lluvias dejan incomunicadas comunidades de 7 municipios: PC

Las lluvias de las últimas horas han dejado incomunicadas a comunidades de los municipios de Santiago Tuxtla, Texistepec, Isla, Chacaltianguis, Carlos A. Carrillo, Amatitlán y Tlacotalpan; además de inundaciones y anegamientos en localidades y cabeceras de otras demarcaciones del centro y sur de la Entidad, dio a conocer la secretaria de protección civil, Guadalupe Osorno Maldonado.En entrevista posterior al desfile Cívico-Militar por el 212 Aniversario del inicio de la Independencia; la funcionaria apuntó que están en el monitoreo de dos ríos: en Blanco, en la zona de Tlalixcoyan; y Cotaxtla, que la mañana de este jueves afectó su cabecera municipal y también a Medellín aguas abajo."Tenemos afectaciones en varios municipios en dos sentidos: en unos, viviendas anegadas con tirantes de agua importante y en otros municipios tenemos algunas comunidades incomunicadas por tierra, porque el agua llegó a los caminos, no están en las casas sino que más bien están en los caminos", detalló.Osorno Maldonado enumeró que en Medellín hay un reporte preliminar de 120 viviendas afectadas, cifra que puede variar; en Santiago Tuxtla hay ocho comunidades incomunicadas; en Tlalixcoyan son 180 viviendas afectadas en comunidades; en Cotaxtla dos viviendas y 13 negocios bajo el agua; en Texistepec, 180 casas anegadas y cortes a cinco comunidades.En Isla son 11 las comunidades aisladas y en José Azueta 70 viviendas anegadas, producto del desbordamiento del río Tesechoacan, que es de respuesta lenta y así como sube paulatinamente, su nivel desciende en la misma medida."En Chacaltianguis tenemos una comunidad incomunicada, 12 localidades en Carlos A. Carrillo; además en Amatitlán, 11 localidades incomunicadas y en Tlacotalpan, ocho", apuntó.La titular de la SPC agregó que hay albergues activos en Medellín y Tlalixcoyan, que estuvieron trabajando durante la noche en casos de que fuera necesario trasladar a familias para su protección, "y si son necesarios se van a activar otros como corresponden. En algunos sí habían algunas personas, les invitamos a salir, es por su seguridad".Aclaró que por ahora no hay personas lesionadas ni por las inundaciones, ni por los festejos patrios de la noche de ayer jueves."Tenemos todavía la alerta gris, esperamos lluvias hasta de 150 milímetros, y vamos a seguir en vigilancia con los ríos, estamos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el tema de la presa Canseco y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el tema de los ríos. Hasta el momento no hay un desfogue de la presa, en el momento que se decida esto por el Comité de Grandes Presas notificaremos a la población", afirmó.Guadalupe Osorno Maldonado indicó que los riesgos de deslaves están latentes debido al reblandecimiento del suelo por tantos días de precipitaciones, concentrándose principalmente en la zona de Las Altas Montañas.