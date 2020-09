Lluvias del fin de semana dañaron más de 660 viviendas de Veracruz

Del 15 de septiembre a la fecha, 33 municipios de Veracruz registraron afectaciones debido al tránsito del disturbio tropical 90L y la posterior tormenta tropical Beta, informó la secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz.



El paso de los dos fenómenos afectó a 2 mil 152 personas, añadió la dependencia.



Al respecto, la titular de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osono, señaló que se hacen las verificaciones correspondientes y evalúan si solicitan declaratorias de emergencia para los municipios de Jose Azueta, Playa Vicente y San Juan Evangelista o si se pueden atender con las reservas estratégicas del Estado.



Los daños



Durante este fin de semana, 12 municipios reportaron alguna afectación derivado de las lluvias, y de acuerdo a un reporte preliminar, hay 668 viviendas con afectaciones, 11 derrumbes y 11 deslaves, sin ninguna persona lesionada.



En Coscomatepec, Proteccion Civil atendió 3 derrumbes en el tramo carretero Huatusco–Coscomatepec, uno de los cuales mantiene obstruida la circulación en ambos carriles.



En Coatepec se reportan de manera preliminar 36 viviendas afectadas por anegamiento en las colonias Salvador Díaz Mirón y Privada 5 de Mayo, por las corrientes desbordadas de un arroyo y el Río Pintores, así como 7 derrumbes entre las localidades Cuauhtémoc y 5 Palos, afectando dicho tramo carretero.



Por lo anterior se activaron 2 Refugios Temporales en Pedro Anaya y Riva Palacio y Zaragoza esquina Terán, pero no fueron requeridos por la población.



En Xalapa, PC Municipal reporta 7 viviendas afectadas por anegamientos,una barda caída y 7 árboles caídos, así como 13 colonias con afectaciones por anegamiento. Además 7 deslaves ya atendidos y la anegación en el estacionamiento del centro comercial Plaza Ánimas.



Este domingo, de manera preventiva se cerró la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del centro comercial y se reportaron 15 vialidades con anegación, en las que ya no se tiene presencia de agua.



En José Azueta, se reporta de manera preliminar 260 viviendas afectadas y una escuela por anegamiento (en verificación) en dos comunidades, Veracruzito y El Maguey, así como 5 comunidades incomunicadas: Pueblo Nuevo, Las Hojas, Jobo Grande, Santa Margarita y Agua Fría, por la corriente desbordada del Río Tesechoacán.



Además, se activó un Refugio Temporal en el DIF municipal, al que acudieron 11 personas.



En Los Reyes se reporta 1 derrumbe en a carretera federal Orizaba–Zongolica a la altura de la localidad Cruz Verde y en Tlilapan se reporta un deslave en el camino a la altura de la congregación Tonalizco, ya atendido.



Amatitlán reporta de manera preliminar 214 viviendas afectadas por anegamiento (en verificación) en 10 comunidades: Jobo Chico, La Guadalupe, San Basilio, Los Pinitos, Azuzul, Chichimeco, San Bernardo, La Plata, San Basilio y La Guadalupe, por las corrientes desbordadas de los ríos Tesechoacán y Papaloapan.



En Playa Vicente han habido 140 viviendas afectadas por anegamiento en 4 colonias y la comunidad La Candelaria por la corriente desbordada del río Tesechoacán. Se activó un Refugio Temporal en Casa Ame en la cabecera municipal, pero no fue requerido por la población.



En Paso del Macho se reportan 6 viviendas afectadas por anegamiento en la colonia Altamirano, por la corriente desbordada del Arroyo El Carril y en Cosautlán de Carvajal se reportan 3 deslaves, uno en cabecera municipal y 2 en la carretera Cosautlán–Limones.



En Tlacotalpan PC reporta 2 viviendas afectadas por anegamiento en la colonia el Gas. En la comunidad Pérez y Jiménez se activó de manera preventiva un refugio temporal en la escuela Hacienda del Corralejo ante el aumento de los niveles del río, pero no fue requerido su uso por la población.



En Santiago Sochiapan PC atendió tres viviendas afectadas por anegamientos (en verificación) en la comunidad Tatahuicapa, así como el camino que conduce a la misma, por la corriente desbordada del río Lalana. De manera precautoria fueron evacuadas 3 familias, que eligieron trasladarse con familiares.