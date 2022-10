Lluvias no dejan tomar clases a alumnos de primarias en periferias de Coatzacoalcos

Al menos cuatro escuelas de las colonias de la periferia de Coatzacoalcos sufren inundaciones cada que llueve, confirmó la directora de educación, Yolanda García Garau.Están ubicadas en colonias como Teresa Morales, Divina Providencia, Francisco Villa y Ciudad Olmeca."En escuelas ubicadas en colonias como la Olmeca o donde hay pantano donde sube el agua y no se puede evitar, se inundan las escuelas de zonas como Francisco Villa y por eso no van a la escuela los niños", dijo.Abundó que justamente debido a las inundaciones, muchos niños terminan sin asistir a los planteles, incluso destacó que los padres y maestros: "ya saben qué hacer en esos casos".En este sentido, sostuvo que cada institución toma sus medidas según las circunstancias y donde se ubican las instituciones."Depende del director y los padres de familia porque al ver la lluvia no se expone a los niños debido al temor de enfermedades e inundaciones, porque se tapan drenajes ya que no se deposita la basura donde debe ser", sostuvo.Pese a ello, García Garau pidió que las familias y directores estén pendientes ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo al alumnado."Los maestros son entendidos en esa parte porque algunos son también padres de familia y no quieren que se enfermen sus hijos; estas situaciones no las puedes detener y hay que tener la precaución para cuidar la salud", finalizó.