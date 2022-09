Lluvias no han impedido dispersión de recursos de programas del Bienestar: Huerta

El delegado de los programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que las inundaciones que han dejado las lluvias de los últimos días en el centro y sur de la entidad, no han afectado el pago de las pensiones para los adultos mayores y personas con discapacidad.En entrevista desde el Gimnasio Omega de Xalapa, donde este sábado hubo un operativo de pago asistido; destacó que se han tomado las medidas para que la entrega del apoyo continúe, sin poner en riesgo la vida de los beneficiarios."Obviamente cuando ocurre la emergencia y nos avisa, pues se hace (la suspensión), pero la verdad es que no ha ocurrido ninguna suspensión. Estamos atentos y si coincide reprogramamos. Eso lo estamos evaluando de acuerdo a los programas de pago que tenemos en las comunidades, obviamente para nunca poner en riesgo a la población", expresó.Huerta Ladrón de Guevara expuso que en el caso de Cosamaloapan, donde se llevó a cabo el operativo de pago, el retraso obedeció a que el personal del Banco del Bienestar no podía llegar a las localidades por las inundaciones registradas."Pero tuvimos que hacer el esfuerzo, lograron llegar y logramos estar pagando en este momento. Se solventó el tema. Fueron muy pocas personas las que se vieron afectadas por el retraso, alrededor de mil ciudadanos, comparado con los operativos que tenemos en muchos lugares, fue un retraso de horas", precisó.El funcionario federal reiteró que están atentos a las indicaciones y pronósticos que emita la Secretaría de Protección Civil (PC) y el Comité de Emergencias, para tomar las previsiones necesarias.Asimismo, indicó que ninguna sucursal del Banco del Bienestar se ha visto afectada por el agua, ya que fueron construidas previendo situaciones de ese tipo."Estos operativos las personas los esperan. Me refiero tanto a los programas sociales como a los programas de vacunación. Obviamente se protege la vida, la salud, y el bienestar, y la gente está muy ávida porque es un recurso que ya lo tienen dentro de su programa de vida que ya incluye está pensión", destacó Manuel Huerta.