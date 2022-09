Lluvias tiraron barda en primaria de Veracruz; padres ahora la hacen de vigilantes

Las lluvias del pasado fin de semana en la ciudad de Veracruz causaron que la barda perimetral de la escuela primaria "Úrsulo Galván" colapsara.Tras el incidente, los alumnos están en clases presenciales normales, pero hay guardias de padres de familia para resguardar la zona de riesgo y evitar que los menores se acerquen al área.El plantel ubicado en la colonia Vergara Tarimoya 4, ya fue atendido por Espacios Educativos, en total fueron 51 metros de barda los que se desplomaron indicó el director, Sabino Sanabia Tolentino.Indicó que con los mismos escombros hicieron una base para evitar que los salones junto a la barda se socavaran."Se deslavó un poquito los salones, ya Espacios Educativos y el Ayuntamiento se levantó un murito para detener y con un trascabo qué mandó el Ayuntamiento se protegió provisionalmente, ya llegaron los ingenieros hoy, van a mandar el material, no se puede quitar el muro provisional hasta que no se tenga todo", dijo.Explicó que los padres de familia permanecerán vigilando el área donde se desplomó la barda para que los niños no se acerquen."Desde el ciclo pasado hemos trabajado presencial. Como tenemos una obra de Espacios Educativos nos están construyendo 3 salones ya los alumnos tienen la cultura de la prevención y saben que no deben acercarse. Aun así tenemos con el apoyo de los papás en el área donde fue la colisión de la barda, están trabajando normal de forma presencial".En total son 140 estudiantes los inscritos en la escuela "Úrsulo Galván" y a quienes se les comprometió la rehabilitación total de la barda.