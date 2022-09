Lluvias y deslaves castigan a Tequila; localidades quedan incomunicadas

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron nuevas afectaciones en el municipio de Tequila, ya que alrededor de 3 mil pobladores de 6 localidades quedaron incomunicados y hay 54 familias de otra comunidad más en riesgo por deslave.Al respecto, el alcalde Jesús Valencia Morales comentó que las 54 familias tienen sus viviendas en la localidad de Zacatlamanca y corren riesgo debido a que no sólo la tierra del cerro en donde se asienta se ha reblandecido, sino que además desde hace semanas se le ve una cuarteadura.Detalló que en especial son 10 familias las que es urgente reubicar para evitar que van a quedar sepultadas junto con sus viviendas si el cerro se desgaja.Comentó que la madrugada del sábado hubo un fuerte deslave ahí, por lo que no han dejado de estar pendientes de esa zona, pues no se desea que haya más víctimas mortales como ya ocurrió en el mes de junio cuando una persona quedó sepultada en la localidad de Chapultepec.Sobre las localidades afectadas este domingo, comentó que quedó obstruido el paso a Teozacoalco, Xalxocotla, Tlecuaxco, Poxcautla, Coxititla y Ocotzocotla.Indicó que el problema es que sus habitantes viven de lo que venden en el campo y al quedar cerrados los pasos no tienen cómo salir a comercializar, por lo que se ve afectada su economía.Valencia Morales recordó que las lluvias seguirán este mes y parte de octubre, por lo que sólo esperan que ya no les peguen muy fuerte.