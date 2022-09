Lluvias y obra pausada impiden acceso a Jardín de Niños, en Xalapa

Padres de familia de alumnos del Jardín de Niños Zenaida Ortiz González, ubicado en la calle Porfirio Serrano Armador sin número, de la colonia La Pedreguera, solicitan el apoyo de las autoridades municipales para que terminen la obra que no permite el paso al plantel educativo, ya que los menores no tuvieron clases este lunes y los trabajadores de la obra no se presentaron a laborar.Los afectados señalaron que desde el mes de junio una cuadrilla de trabajadores está arreglando el andador que da paso a los padres y alumnos para llegar al centro escolar, sin embargo, pasan semanas sin que se presenten y las afectaciones son para los menores.Y es que, ante las lluvias de los últimos días, se ha generado lodo y encharcamientos que no permiten el ingreso al jardín de niños, por lo que en la segunda semana de inicio del ciclo escolar 2022-2023, los padres de familia solicitan que las autoridades respondan a su llamado y se agilicen los trabajos en la calle antes mencionada.Este lunes, ni alumnos ni maestros pudieron ingresar al plantel debido a los encharcamientos y el lodo, por lo que las clases quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.Fueron los propios padres de familia, junto con los docentes y personal de intendencia, quienes se apoyaron para las labores de limpieza en la entrada del jardín de niños.Los inconformes señalaron que lo único que piden es un área digna para que sus hijos puedan tener acceso a la educación, por lo que hicieron el llamado al ayuntamiento y las autoridades educativas, para que les resuelvan esta problemática con la que han lidiado desde hace cuatro meses.