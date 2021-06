Lo importante era hacer valer la democracia: AMLO sobre elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar “feliz, feliz, feliz” por los resultados de las elecciones de ayer y la participación ciudadana.



“El que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia, eso era lo que más me importaba y sí estuvimos muy pendientes para evitar le violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor, eso era lo más importante, si a eso se añade el resultado que va a favorecer que continúe el proyecto de transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy: feliz, feliz, feliz”.



El Presidente López Obrador presumió los datos del PREP en la conferencia de prensa, de donde según datos preliminares MORENA y sus aliados podrían tener más posiciones en la Cámara de Diputados que las alcanzadas en 2018 y ganar 11 de las 15 gubernaturas.



“Esto posiblemente sea más que lo que teníamos hace tres años”.



Explicó que MORENA, PT y PVEM podrían alcanzar el triunfo en 184 de 300 distritos electorales, mientras que la oposición se llevaría 116.



Empero, acusó a algunos medios de comunicación que, por falta de conocimiento o mala fe, están distorsionando las cosas.



“Ayer me tocó ver un programa de Televisa y aprovecho para decirle a los directivos que hagan una revisión del manejo de información, porque no creo que sea por mala fe, sino por un desconocimiento de la materia. Si hay una intención política de decir que no obtuvieron una mayoría absoluta, eso no existe, es mayoría simple y mayoría calificada”.