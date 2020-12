Lo mejor del gobierno de Hipólito Rodríguez es que ya va de salida: Sergio Hernández

La mejor noticia para los xalapeños, del tercer informe del alcalde Hipólito Rodríguez, es que ya va de salida y eso permitirá a los ciudadanos elegir un nuevo gobierno capaz, eficiente y que trabaje para lograr recuperar lo que como ciudad se ha perdido, afirmó el diputado local Sergio Hernández Hernández, quien destacó que con MORENA en el gobierno municipal se ha dejado de avanzar.



Al hacer un balance de la actual administración municipal, el legislador Sergio Hernández consideró que la Capital del Estado de Veracruz debería tener un lugar privilegiado en los estándares de desarrollo a nivel nacional, pero por el contrario, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) gobernando se vive una crisis de inseguridad, de pérdida de empleos, un manejo inadecuado de la pandemia y un desprecio hacia lo local, que, aunado a la carencia de servicios públicos de calidad, colocan a Xalapa en un rezago que es urgente revertir.



El diputado panista aseveró que el académico Hipólito Rodríguez engañó a la gente con la denominada “austeridad” que tanto pregona el grupo de MORENA; sin embargo, ésta ha sido una farsa porque se ha comprobado que no ha habido ahorro en nóminas, sino por el contrario, se incrementó el capítulo de gastos personales, aunado al desprecio del Alcalde hacia la mano de obra local, al contratar a personas de otras entidades para puestos clave de la administración municipal.



Consideró también que cualquier alcalde preocupado por el desarrollo de su ciudad privilegiaría el diálogo con empresarios locales y crearía los incentivos para que éstos inviertan en el municipio. “En Xalapa, de una manera irresponsable, el Alcalde sale a lanzar descalificaciones contra los empresarios, aun cuando debería saber que en estos momentos de crisis económica es cuando más se les necesita; si no es capaz de atraer inversión al menos que no la ahuyente”.



Asimismo, puntualizó que este Gobierno no será recordado como ejemplo de honestidad, ya que, si lo fuera en verdad, el presidente municipal debiera dar la cara y aclarar el por qué se ha devuelto dinero a la Federación y no lo ocupó en obras que tanto requieren las colonias de la ciudad; también sobre el motivo de enviar al cuerpo de policía municipal a capacitar a Puebla; por qué no se ha apoyado económicamente a quienes perdieron su empleo por la pandemia y la causa por la que se han cancelado obras de infraestructura en zonas de riesgo.



El diputado Hernández Hernández detalló que Xalapa ha perdido tres años importantes ya que la administración 2018-2021 no ha hecho ni una sola acción u obra positiva de la cual las y los ciudadanos puedan recordarles, “en estos momentos no podemos esperar nada bueno de esta administración, solo que ya concluya. En tres años no hubo nada relevante, nos queda vigilar que dejen todo en su lugar y esperar que llegue gente capaz, experimentada y comprometida para corregir el rumbo y recuperar la grandeza de la capital veracruzana”, concluyó.