Localizan a menor que huyó de casa de asistencia en Coatzacoalcos

La menor de 16 años que escapó en octubre de la Casa de Asistencia Social Amar (CASAMAR), en Coatzacoalcos, volvió con su familia este fin de semana, confirmó su madre María por redes sociales.La chica explicó que huyó del sitio por presunto maltrato verbal por parte de autoridades del DIF e incluso mencionó situaciones con la alimentación.“Verbalmente; mentían y decían situaciones que no eran. Hacían sentir mal a las niñas y por ejemplo yo, que no era de Coatzacoalcos, me decían que mi mamá no iba a ir por mí porque yo no le daba beneficio a mi mamá y que iba a quedarme ahí hasta mi mayoría de edad, que nadie iba a ir por mí”, dijo.Relató que entre las personas que ejercían violencia está la procuradora de nombre Belén y Yuridia María Cano, directora de CASAMAR.“El tipo de comida que daban ahí, a veces ni nos daban”, dijo.Explicó que hay más menores que atraviesan la misma situación.Asimismo, la señora María expuso que su hija estaba en el municipio de Acayucan.Apenas este fin le llamó a su mamá para que fuera por ella y el domingo se reunió con sus familiares en Tamaulipas.