Locatarios de mercados de Poza Rica exigen autorización para reabrir comercios

Comerciantes de los mercados periféricos de Poza Rica protestaron esta mañana contra las autoridades municipales. Piden que les autoricen trabajar pese a las altas estadísticas que reporta el Municipio por contagios de Coronavirus, ya que reclaman que se le otorgan facilidades a otros comercios y tiendas departamentales que no cierran sus puertas.



Comerciantes de los mercados “Poza Rica”, “Santa Fe”, “La Burrita”, “Los Portales” y “Parador Urbano”, se concentraron en la explanada del Palacio Municipal para protestar pacíficamente.



Manifestaron a las autoridades municipales que es insostenible la falta de ingresos para los vendedores, principalmente para los productos y servicios no esenciales, pues acataron las medidas que implementaron autoridades de los tres niveles de Gobierno ante índices de contagio que reporta Poza Rica, que le coloca en el tercer lugar de los municipios veracruzanos con mayor número de casos confirmados y decesos.



Expusieron que están desesperados y exigen que las autoridades municipales organicen un plan de trabajo y que por igual se apliquen medidas estrictas, ya que si ellos accedieron a dejar de vender, cuestionaron las razones del Ayuntamiento para permitir que sucursales de cadenas nacionales no cerraran un solo día, como Coppel, Elektra, Chedraui, Soriana, Sam's y Walmart.



Lamentaron que los mercados se hayan satanizado como centros de contagio de alto riesgo y advierten que los riesgos ocurren también en las colonias donde ha trascendido que se han organizado fiestas y los ciudadanos no son sometidos al orden para evitar que se propague el COVID-19.



Las decenas de comerciantes que se plantaron en el parque Benito Juárez y la explanada del Palacio Municipal buscaron atender la sana distancia, advirtieron que no estaban dispuestos a que alguna autoridad tomara represalias en su contra por realizar esta protesta, luego que observaron que un dron tomaba imágenes y fotografías sobre sus cabezas.



Finalmente, fueron atendidos por el director de Desarrollo Económico, José Luna Kuri, quien les prometió solución a su preocupación pero les advirtió que el Ayuntamiento de Poza Rica no estaba recibiendo ingresos de los negocios transnacionales para que pudieran operar ante la cuarentena que ha transcurrido por dos meses.