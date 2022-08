Locatarios del mercado Coatzacoalcos paran instalación de torniquetes de cobro en baños

La instalación de torniquetes de cobro en los baños del mercado Coatzacoalcos provocó que los locatarios se inconformaran y pararan la obra.Los disconformes argumentaron que no fueron tomados en cuenta y mucho menos la mesa directiva en esta decisión, pues Gobierno Municipal los ignoró.La presidenta de la mesa directiva, Guillermina Trejo, sostuvo que las autoridades municipales lo único que buscan es beneficiarse económicamente del antiguo mercado, antes que preocuparse realmente por las necesidades."Para el Ayuntamiento es más importante el dinero que ver cómo se nos está cayendo el mercado. No es nada más voy a poner los torniquetes porque aquí hay una directiva, tiene que haber respeto y no se nos tomó en cuenta; esta gente solo está 4 años y se va, solo quieren dinero, ni siquiera ponen para la limpieza de los baños, hay poco personal de limpieza porque no tienen para pagar y está este mercado descuidado. Pero eso sí, quieren dinero para llevárselo", dijo.Demás locatarios lamentaron que ha habido peticiones diversas para conseguir mejoras en el lugar y hasta ahora no han sido escuchadas, entre ellas la situación del techo que se mantiene lleno de estiércol de palomas."Tienen un cagadero en el techo de las palomas y nadie hace nada. Señor Malpica cuando vino, prometió progresos y no se ha visto nada, solo quieren dinero", sentenció.Los locatarios reclamaron la promesa que les hicieron de hacer un nuevo baño exclusivo para ellos y entonces respondieron: "dice que nos van a poner uno independiente, si no componen este, menos van hacer otro".Por lo que, ante tal situación, los locatarios determinaron parar la obra en espera de respuestas a sus cuestionamientos.