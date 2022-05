Locatarios del Mercado de Artesanías en Orizaba piden cámaras de vigilancia

Locatarios del Mercado de Artesanías solicitaron a las autoridades la instalación de cámaras de vigilancia al interior de este lugar ya que se han suscitado varios robos.Los comerciantes indicaron que desde hace tiempo se viene dando el “robo hormiga” y de repente se dan cuenta que les faltan uno o dos artículos, pero en febrero pasado a una de las vendedoras casi le vaciaron su local.Comentaron que de inmediato trataron ese asunto con la administradora, pero no les ofreció ninguna solución, por lo que entonces decidieron enviar un oficio a las autoridades solicitando que se instalen las cámaras necesarias para garantizar que no se estén cometiendo robos.Señalaron que con mucho esfuerzo ellos invierten para poder tener una ganancia y no es justo que, si dejan sus mercancías pensando que están seguras en sus puestos, les falten cosas y nadie se haga responsable ni tampoco se haga nada para poner fin a esos robos.Comentaron que hasta ahora no han recibido respuesta de la autoridad, pero el pasado sábado otro comerciante se dio cuenta que le faltaban algunos artículos.Señalaron que como locatarios quieren seguir trabajando por el bien del mercado, pero necesitan el apoyo de la autoridad para no estar teniendo pérdidas por los robos.