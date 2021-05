Locatarios del tianguis de Boca tienen “grandes” expectativas para el 10 de mayo

Comerciantes del Tianguis de Boca del Río afirman que sus ventas se han incrementado hasta el cien por ciento en las ultimas semanas y con el Día de las Madres, las expectativas son mayores.



Afirman que durante los meses más duros de la crisis sanitaria, vendían todo tipo de artículos para incentivar al cliente; sin embargo, no hubo ingresos.



"Ahorita el movimiento se dio más del cien por ciento, yo creo que un 200 por ciento, estaba tremendo", aseveró Bernardo Rivera, uno de los locatarios.



"Sí han aumentado, no al cien pero sí estamos bien y vamos a vender, que es lo importante", señaló Beatriz Mendoza.



"Ayer empezamos con más de venta, vendemos blusas y vestido, ropa de dama", dijo Rosa María Castaño.



El 10 de mayo es una fecha importante y a diferencia del año pasado, ahora podrán tener sus locales abiertos y eso ayuda a que se reactive la economía.



En el tianguis de Boca del Río hay un mayor número de comercios abiertos y ya con productos de la temporada y en especial para regalar a las madres.



"Estaba esto desastroso y ahorita se está componiendo bastante, tenemos mucha fe. Le estamos echando ganas, ya no sabemos qué conseguir, traemos hasta lo que no debemos de traer con tal de vender", insistió Bernardo.



El regreso a clases es otra fecha prometedora para los comerciantes, esperan que ayude a mantener sus ventas.