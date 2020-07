Locatarios quitan vallas puestas por Ayuntamiento para restringir aglomeraciones

Cansados de las bajas ventas por la pandemia y de acusar al Gobierno Municipal de no ser “parejo” en las medidas sanitarias por el COVID-19; locatarios del mercado popular “Morelos” de Coatzacoalcos, quitaron las vallas metálicas que estaban instaladas alrededor del centro de abasto, y con ello abrieron paso a la circulación de vehículos.



Los locatarios encabezados por el secretario general del mercado, Erick Álvarez Pavón, aseguraron que las grandes cadenas comerciales del poniente de la ciudad nunca cerraron los negocios durante la pandemia.



“Se le hizo la petición al Ayuntamiento que abrieran las calles del mercado Morelos no sean cerradas para que los vehículos puedan llegar y también los clientes; hoy cierran y quitamos las vallas por el sentir de la gente, las ventas han bajado en un 90 por ciento y hay otras partes de la ciudad donde hay aglomeración en los centro comerciales y ahí no hacen nada”, sostuvo Erick Álvarez.



Por su parte la Regidora con la comisión de mercado, Keren Prot Vázquez, respaldó a los comerciantes y les pidió seguir respetando las medidas sanitarias para evitar contagios, sobre todo en los adultos mayores.



Agregó que de esta situación ya está enterado el Alcalde Víctor Carranza Rosaldo.



En el lugar, elementos de Tránsito del Estado resguardaron que la vialidad sea ordenada.