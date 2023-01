Logra Hospital Regional de Río Blanco acreditación en CAUSES y Hemofilia

El Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) logró su acreditación tanto en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) como también en Hemofilia, indicó Mara Edna Torres Vidaurri, jefa de Enfermería del nosocomio.Explicó que Causes es un proceso de evaluación en todas las áreas de atención a los pacientes “y consiste en que debemos trabajar con todos los procesos de atención y contar con todo lo necesario para poder brindar la atención a nuestros usuarios”.En cuanto a la acreditación en Hemofilia, indicó que a través de ésta se busca garantizar que se tiene las condiciones para prestar el servicio a los pacientes con esa enfermedad.Señaló que el contar con esta acreditación, permite que se siga dando la atención a los enfermos con hemofilia, lo cual es de mucha ayuda para ellos, pues si la recibieran en el nivel privado sería muy costosa, ya que los medicamentos son caros, pero ahora podrán recibir el tratamiento sin que les cueste nada.La jefa de Enfermería en el HRRB señaló el personal de esta área se encuentra altamente capacitado, pues de los 441 recursos de enfermería que hay, 220 tienen especialidad, 16 maestría y dos doctorados y el resto son de nivel licenciatura, ya que por la labor que deben desarrollar, no hay auxiliares