López-Gatell advierte sobre consultorios en las farmacias; son un “gran engaño”

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó este martes que son un “gran engaño” los consultorios que se encuentran en farmacias; acusó que su único propósito es vender medicamentos y no atender problemas de salud de importancia mayor.En el martes del “Pulso de la Salud” y frente al presidente López Obrador, el subsecretario señaló que los doctores de estos consultorios no pueden atender o resolver enfermedades o padecimientos como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiacas, por lo que advirtió que se pone en peligro la salud y la vida de las personas que acuden a estos consultorios.“Cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño, ¿en qué sentido?, los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven los problemas de salud de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de corta duración que afecta a la población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes, hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica como una gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver e incluso podrían poner en peligro su salud y su vida, y eso es muy importante tenerlo presente”, advirtió.En Palacio Nacional, el subsecretario de Salud señaló que se ha documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública cómo se ha incrementado las consultas en esos espacios, pues “la cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 (era ahí) y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacias”.En el salón Tesorería, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló las precarias condiciones en las que labora el personal médico en esos consultorios, pues señaló que tienen contrataciones eventuales, no cuentan con seguridad social, además de que tienen la presión de ser agentes de ventas y al recetar a sus pacientes los medicamentos que se tienen en la farmacia.“¿Por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas y médicos en general son personas jóvenes que trabajan en estos consultorios son condiciones muy precarias, hay todo un tema de justicia laboral, de incumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violada sistemáticamente en estos consultorios”.Recordó que en algunos consultorios de este tipo a personas contagiadas de COVID se les recetó de manera inadecuada antibióticos y esteroides “que causaron complicaciones e incluso la muerte”.