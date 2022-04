Lorenzo Córdova e INE ponen trabas a la Revocación, reprocha Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y aseveró que el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello tergiversa la información, por lo que debe hablar con certeza y no poner barreras a la consulta ciudadana del próximo 10 de abril.Durante conferencia de prensa, al mandatario estatal se le cuestionó sobre las declaraciones del consejero presidente del INE, en torno al riesgo de futuras elecciones por el presupuesto dedicado a la Consulta de Revocación de Mandato, a lo que aseguró que Lorenzo Cordova tergiversa algunas cosas y ya está “vacunándose”.Manifestó que el organismo cuenta con casi el doble de lo destinado a la consulta de juicio a expresidentes y sólo ha instalado un tercio de las casillas, como en aquella ocasión, por lo que el mismo mandatario cuestionó cómo es que podría haber más participación ciudadana que en la elección 2018 con menos casillas.“Es ilógico pero deja entrever la intención de un Instituto que debería promover la participación y no fue una cuestión de presupuesto como dijo este fin de semana”, afirmó.Respecto a lo anterior y sobre el señalamiento de que “funcionarios” violan las normas que ellos mismos propusieron, dijo que a él no le consta la promoción de funcionarios ni se siente aludido; “nosotros hemos exigido que haga pública la información sobre la consulta”.Por tanto, el mandatario estatal demandó al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que sea claro en los señalamientos que hizo, donde insistió que su responsabilidad es promover este proceso democrático que se realizará el próximo domingo 10 del presente mes.“El INE debe hablar con certeza, hasta donde sé es una de sus funciones, no dijo, nada más soltó que unos funcionarios ponen barreras y eso es falso, al menos a mí no me consta y no me siento aludido, porque nosotros hemos hecho lo contrario, exigirle que haga pública la revocación de mandato, que haga pública la revocación de mandato, no poner barreras”, afirmó.Además, sostuvo que en caso de que alguien considere que hubo alguna situación adversa, lo puede hacer patente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).“En esta veda está regulado y si está todavía la duda, que lo determine quién lo debe determinar, la Suprema Corte, si es válido lo que el Congreso mientras esté ahí esa interpretación, queda claro que sí puedes hacer y que no para nosotros, si alguien considera que no, puede recurrir a los recursos de impugnación y se alegará pero la ley es clara”, finalizó el gobernador Veracruzano.