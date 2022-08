Lorenzo Córdova pide análisis de la Reforma Electoral serio, objetivo y cierto

El análisis de la reforma político electoral tiene que ser serio, objetivo y cierto que permita tomar decisiones “con la cabeza y no con el estómago”, aseveró Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).Dicho análisis, agregó, debe partir a través de diagnósticos claros y abiertos sobre la actual realidad electoral, y no a partir de filias y fobias y peor aún, de rencores personales.En la víspera del inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados (1° de septiembre) y toda vez que hay una eventual reforma electoral, manifestó que el diálogo es la mejor herramienta para la construcción de acuerdos que se traduzcan en mejores leyes y políticas públicas que beneficien efectivamente a la ciudadanía.Destacó la importancia de que se convoque al INE a participar en el Parlamento Abierto de la reforma en mención y en las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios, en un marco de respeto y de cara a los ciudadanos.Por ello, adelantó que las consejeras y los consejeros del INE participarán en lo individual en diversos espacios de conversación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.Expuso que no será la primera vez ni la última que el consejero presidente del INE se reúna con las fuerzas políticas que deciden entablar esa discusión.“En democracia lo anormal sería que el presidente del órgano electoral no se reuniera o dialogara con actores políticos, con legisladores o con dirigentes de todos los partidos políticos sin excepción; no hay nada de raro en ello, es parte de la normalidad democrática y es la función constitucional que tiene el consejero presidente del INE”.