Los 212 municipios podrán endeudarse; Congreso les permitirá sacar créditos

Este martes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presentó una iniciativa para que las 212 administraciones municipales puedan solicitar créditos hasta por 6 mil 937 millones 794 mil 129 pesos con diversas instituciones financieras, siempre que los recursos se destinen a obras, educación, sanidad y que permitan la productividad.Durante la sesión de este martes, el Ejecutivo remitió su iniciativa con proyecto de decreto por la que se autoriza a los gobiernos locales para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten dicho endeudamiento.Los gobiernos podrán acceder al financiamiento con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.Esto quiere decir que podrán adquirir uno o varios financiamientos, afectando como fuente de pago de los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).García Jiménez señala que el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal establece, entre otras cosas, que el FAIS, en su vertiente municipal (FISMDF), se podrá afectar, siempre que se cuente con autorización de la legislatura local, hasta en un 25 por ciento.Agrega que, es innegable que el acceso al financiamiento permite realizar inversiones o acciones prioritarias y de alto impacto, que resulten benéficas pare el crecimiento económico y el bienestar social, siempre que los gastos a ejecutar incrementen el capital físico (carreteras, puentes, etc.), el capital humano (educación, sanidad, etc.) o la productividad (a través de mejoras tecnológicas, etc.) de la economía.“(…) por lo que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave considera conveniente promover esquemas de apalancamiento financiero para que los municipios cuenten con esquemas de financiamiento que les permitan lograr la consolidación de las obras y acciones contenidas en sus proyectos, planes y programas en beneficio de los veracruzanos (…)”.