Los adultos mayores, los más afectados por COVID-19: Médico del IMSS

Los adultos mayores son los más vulnerables por la enfermedad de COVID-19 así como los pacientes que tienen problemas de alimentación y un peso elevado, así lo considera el médico nutriólogo Galo Alejandro López Orozco, quien labora en la Unidad Médica Familiar Número 68 de la ciudad de Veracruz en el IMSS.El galeno considera que la gran lección que nos ha dejado esta enfermedad es cómo atender los hábitos de nutrición y los problemas que se generan por la mala alimentación, “porque si tenemos todos esos antecedentes, el COVID-19 seguirá afectando drásticamente a la población”.López Orozco recalcó la importancia de que la población se acerque con un profesional “y tratar de diferenciar entre lo que es una dieta y un plan de alimentación como primer paso, porque a veces una dieta es algo que ya nos encontramos hecho, generalizado y a veces se nos dificulta el poder llevarlo tal cual; un plan de alimentación es un régimen personalizado, viendo las circunstancias o características de la persona que lo solicita, en cuanto a costo, pudiera ser incluso en cuanto a gustos también y eso facilita a que la persona lo pueda llevar”.“Dependiendo las indicaciones del médico es como debemos nosotros de interpretar la necesidad que tenemos de llevar a cabo el plan de alimentación, dependiendo de estudios de laboratorio o en este caso si los resultados son positivos o negativos en relación a lo del Covid, es como debemos manejar este plan de alimentación de manera muy objetiva, de manera tal vez superficial o de manera muy estricta dependiendo cada circunstancia”, expresó.En entrevista, Galo Alejandro López Orozco comentó que el sistema inmune es algo que se ha visto muy afectado ante esta nueva enfermedad, “pero lo ideal sería que se reforzara de manera natural, en este caso estamos hablando de vitaminas y minerales que se pueden obtener de frutas y verduras, principalmente de cítricos como naranja, limón, mandarina y no tanto de un nuevo medicamento, porque si somos pacientes diabéticos o hipertensos, con eso ya hay por lo menos dos o tres medicamentos y si se presenta síntomas de Covid, por lo menos serían un par de medicamentos que actúan a nivel pulmonar y todavía agregarle medicamentos que aporten vitaminas y minerales en pastillas o en tabletas, pues sería como agregar uno más”.“La introducción de vitaminas y minerales sería lo adecuado que fuera de forma natural, de preferencia en las colaciones, estamos hablando de desayuno, media mañana colación, comida, media tarde una siguiente colación y una cena”, señaló.Recordó que para evitar complicaciones por Covid 19 es importante evitar el consumo excesivo de alimentos que pertenecen al grupo de los cereales, como el pan, la tortilla, la sopa, el arroz, los mismos cereales, la avena, el pan tostado, pan de caja.“Aquí lo importante de este grupo de alimentos es que son la fuente de energía que más nos aporta, ese sería un beneficio, pero también hay que tener en cuenta que algo en contra que tendríamos es que en muchas ocasiones los ocupamos en el mismo tiempo de comida, ¿a qué me refiero?, a que podemos llevar por ejemplo un desayuno en el cual preparamos una leche con cereal, ese sería una porción de cereales, pero si a eso le abonamos un sandwich, entonces el pan también sería una porción de cereales entonces en el mismo tiempo de alimentos estaríamos consumiendo dos elementos del mismo grupo”, explicó.Además dijo que los cereales ocasionan mayor incremento de hidratos de carbono “y en este caso por la situación de Covid, lo que queremos es que no haya aumentos de peso, pero sí una disminución”.Dijo que la participación de los nutriólogos está dividida en Unidades Médicas Familiares, en Hospitales o de forma particular, “siento que en la Unidad Médica Familiar el paciente acude con mayor constancia, casi todos los meses por sus medicamentos y es donde podemos influir de manera sustancial en su forma de cambiar o de mejorar su estilo de alimentación”.Señaló que en hospital probablemente vean a un paciente hasta por dos semanas y después regresa a su Unidad Médica Familiar en la cual debe ser mejor manejado con la finalidad de evitar que por complicaciones de alimentación y nutrición llegará a una hospitalización.“Creo que el papel fundamental es la prevención, información e incluso capacitación a ese grupo de personas vulnerables pero desde el primer contacto, lo que sería Unidades Médico-familiares para evitar que llegara a una hospitalización”.Galo Alejandro López Orozco dijo que la pandemia por Covid-19 tomó por sorpresa a todo el mundo, “nadie la esperaba tan agresiva, con tantos nuevos datos, tan cambiante como ha sido y bueno por ahí algunos comentarios es que debemos siempre de estar alertas o en estado de prevención no solo por la pandemia sino incluso por nuestro mismo estado de salud, por las mismas enfermedades que ya conocemos”.Dijo que esta pandemia “nos está preparando pero para otras que pudieran llegar, alguna combinación nueva de enfermedades, pero nos tenemos que preparar para enfrentarlas lo mejor posible porque nuestro estado de alimentación y de nutrición no sea uno más que nos afecte drásticamente con esas nuevas enfermedades que puedan llegar”.A su vez, Diana Marín Castellanos, quién tiene su consultorio denominado 10 en Nutrición en donde ofrece servicios de consulta nutricional presencial o en línea para atender el control de peso, hipertensión, diabetes, gastritis y colitis, además de ofrecer tratamientos reductivos, dijo que el virus Sars-Cov-2 es muy fuerte, pero si llega a un cuerpo que no está bien alimentado, con salud, es cuando se tienen mayores complicaciones.“Cuando uno cuida la alimentación comiendo mucha fruta, verdura, tomando agua, quitando los azúcares industrializados, podemos ayudar a que no tengamos la glucosa alta, a que no tengamos presión ni problemas de triglicéridos y colesterol y en dado caso que no haya complicaciones con el Covid”.Dijo que junto con su familia están saliendo de un cuadro complejo de salud ocasionado por el Virus Sars-Cov-2, sin embargo mantener un buen estado de salud y alimentación les ha permitido hacer frente a esta enfermedad.“Mi familia pasó por un cuadro muy complicado de Covid empezando por mi papá, él si es una persona diabética e hipertensa, estaba controlado y siempre ha estado en su peso, aun así el virus si le afectó muchísimo, de hecho estuvo muy complicada su situación de ahí nosotros tuvimos, mis hermanos y yo, de los 4 yo tuve menos complicaciones”.Sin embargo, dijo que la experiencia que le ha dejado esta pandemia es hacer mayor hincapié con su familia y con la sociedad de la importancia de incrementar en su dieta el consumo de frutas y verduras, establecer horarios de comida y respetar los límites permitidos para el consumo de ciertos alimentos a fin de poder tener una buena salud.Diana Marín dijo a las personas que no han padecido Covid que se vayan a checar, “todo está en la prevención, deben checarse, acudir al nutriólogo, ir al chequeo médico, de revisar cómo están los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, para poder tomar cartas en el asunto y poder tener una buena salud y a los pacientes que ya han pasado por un cuadro de Covid y que llevan un tratamiento, pues también acercarse a un nutriólogo, para que les haga una buena alimentación y sea más rápida la recuperación”.Recomendó a la población consumir suficiente agua, incluir frutas, verduras, carnes magras realizar actividad física, tener horarios de comida establecidos y eliminar alimentos procesados, bebidas saborizadas, refrescos, grasas y cosas fritas, además de evitar realizar dietas ficticias, rápidas o tomar medicamentos, “acudan a un profesional para que no pongan en riesgo su salud”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund