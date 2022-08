Los afrodescendientes demandamos trato igualitario: Eric Cisneros

En el "Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición", el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, se reunió en Palacio de Gobierno con representantes afrodescendientes de la localidad de El Coyolillo, municipio de Actopan; Cuitláhuac, Yanga y Cosamaloapan.Durante entrevista, el funcionario estatal dio a conocer que en la entidad hay aproximadamente un millón de afrodescendientes y sostuvo que actualmente se lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos, ya que ha sido una batalla ardua y que ha durado siglos.Al respecto, Eric Cisneros refirió que aún existe algún tipo de discriminación para quienes son afrodescendientes, incluso recordó que, a él, por su color, le dicen “Bola Ocho”.“Pero yo no lo tomo a mal; lo que estamos hoy recordando es un derecho fundamental que es el derecho a que nunca vuelva en ninguna parte del mundo la esclavitud, en ningún sentido, ni de adolescentes ni de mayores ni de nada".De este modo, recordó que de origen afrodescendiente o con mezcla afrodescendiente son casi un millón en el territorio estatal "y la primera discriminación es que no tenemos derechos plenos en la Constitución como el derecho a la cultura, a la gastronomía, a la música y forma de asociarse".Eric Cisneros expuso que en el Gobierno de la Cuarta Transformación se impulsan acciones en las comunidades y municipios con esta descendencia, por lo que se implementan acciones gubernamentales en localidades que se encontraban olvidadas.El funcionario estatal detalló que se han iniciado obras de infraestructura urbana, así como artísticas para reconocer a las comunidades indígenas y afrodescendientes.En Coyolillo se invirtieron 15 millones de pesos en la dignificación de la localidad que estaba abandonada. Mientras que, en la cuenca del Papaloapan, el Gobierno estatal invirtió en el puente, expuso Cisneros Burgos."Reclamamos libertades plenas, oportunidades plenas. Que no nos den trato especial que nos den trato igualitario. Soy la voz de los compañeros que nunca habían tenido voz, lo que al final la gente va elegir son capacidades y reitero, pedimos trato igualitario", asentó.En la reunión con los representantes de los diversos municipios, Eric Cisneros explicó que el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición se debe a que un 23 de agosto, pero de 1791 en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de La Española, fue la insurrección de hombres y mujeres sometidos a la esclavitud, así entonces al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original: Haití.Por lo que consideró que esta fecha es referente en la transformación de Veracruz para seguir trabajando por todos los pueblos originarios y afrodescendientes, en el rescate de sus valores, legado histórico, cultural y social que enriquecen a la entidad.“Un día como hoy se celebró por primera vez en varios países: en Haití el 23 de agosto de 1998, en la Isla de Gorea, en Senegal el 23 de agosto de 1999, y fue declarado en ese año por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) convocando a todas las comunidades educativas, científicas, artísticas y culturales, a la juventud y a la sociedad civil en general”.Posteriormente, Cisneros Burgos realizó un recorrido por el Palacio de Gobierno, en oficinas de la Secretaría de Gobierno, Sala de Banderas, el Salón Venustiano Carranza, el auditorio Silvestre Moreno Cora; y en las áreas donde se establecieron los poderes Legislativo y Judicial.